Трамваи блокадных лет совершили Рейс Памяти по центру Петербурга

27 января 2025

Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ в 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады вывел в Рейс Памяти трамваи военного времени МС-4, МС-4 + МСП-3 и грузовой вагон ГМу №Г-67. Трамвайная колонна в сопровождении реконструкторов проекта «РЕКОН СПб» стартовала из Василеостровского трамвайного парка, где сначала состоялось возложение цветов к мемориальной доске в честь подвига ленинградских трамвайщиков. Почетным гостем памятной программы стал Константин Шпиллер, родившийся в 1943 году в семье директора Василеостровского трампарка. Также к Рейсу Памяти в этом году присоединились представители МО Посадское: в арке дома по ул.Куйбышева, 21 совместно с участниками Рейса они возложили цветы в память о ленинградцах, погибших здесь в 1944 году из-за попадания снаряда в трамвай.

 

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Утром 27 января в Василеостровском трамвайном парке вспоминали о работе ленинградского Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны и блокады. Атмосферу того времени создавали подлинные блокадные трамваи типа МС в блокадной маскировке и грузовой вагон ГМу №Г-67. На веере перед депо они готовились к выезду в Рейс Памяти по центру Петербурга и встречали своих пассажиров – реконструкторов проекта «РЕКОН СПб», одетых в гражданскую одежду 30-40 гг. и военную форму 40-х гг.

 

 

 

Вагон типа ГМу в составе торжественной колонны был призван напомнить о том, что в блокаду в Ленинграде работали не только пассажирские трамваи, большая часть военной трамвайной истории связана с работой грузового трамвая. В частности, вагоны ГМу эксплуатировались в Ленинграде с 1940 года по 1998 год, а до второй половины 2000-х годов использовались в Горэлектротрансе в качестве служебных. Выпускались на ВАРЗ-1 для подвоза сырья на заводы, перевозки грузов между предприятиями, железнодорожными станциями. Во время Великой Отечественной войны грузовые вагоны оказались незаменимыми для города и применялись для доставки боеприпасов и продовольствия на фронт, товаров в магазины, перевозки важных грузов. Грузовой трамвай сыграл огромную роль в эвакуации людей из блокадного Ленинграда и при очистке города во время блокадной зимы 1942 года. Грузовые трамваи вывозили снег, грязь и нечистоты, чтобы избежать эпидемии. После мартовского субботника 1942 года с участием грузового трамвая 15 апреля 1942 года было возобновлено пассажирское трамвайное движение, прерванное на 4 месяца из-за перебоев с электричеством. Больше трамвайное движение в городе не останавливалось никогда.

 

«…Немцы, когда впервые ночью увидели блокадный город и как какие-то огонечки мелькают в нем, поняли, что в городе возобновилось трамвайное движение. Они тут же начали усиленный обстрел. На остановках останавливаться было нельзя. И по остановке, и по территории трамвайных парков велся обстрел. В этих условиях люди трудились и героически сражались. Не зря в первых рядах, тех, кто были награждены за оборону города, было очень много трамвайщиков. А можете себе представить, кто участвовал в обороне города? Это 80% это женщины. Потому что мужчины были на фронте», - рассказал о подвиге блокадных трамвайщиков Константин Шпиллер, чье рождение и раннее детство пришлось на годы войны и прошло в общежитии при Василеостровском трамвайном парке.

 

На обратном пути в рамках Рейса Памяти трамвайная колонна сделала остановку на ул.Куйбышева. Здесь у дома №21 вспоминали трагическую страницу в трамвайной истории Петроградского района. В 1944 году в трамвайную остановку в этом месте попал снаряд, погибли пассажиры трамвая. В память о погибших состоялось возложение цветов с участием представителей МО Посадское.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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