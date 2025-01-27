Трамваи блокадных лет совершили Рейс Памяти по центру Петербурга

Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ в 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады вывел в Рейс Памяти трамваи военного времени МС-4, МС-4 + МСП-3 и грузовой вагон ГМу №Г-67. Трамвайная колонна в сопровождении реконструкторов проекта «РЕКОН СПб» стартовала из Василеостровского трамвайного парка, где сначала состоялось возложение цветов к мемориальной доске в честь подвига ленинградских трамвайщиков. Почетным гостем памятной программы стал Константин Шпиллер, родившийся в 1943 году в семье директора Василеостровского трампарка. Также к Рейсу Памяти в этом году присоединились представители МО Посадское: в арке дома по ул.Куйбышева, 21 совместно с участниками Рейса они возложили цветы в память о ленинградцах, погибших здесь в 1944 году из-за попадания снаряда в трамвай.

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Утром 27 января в Василеостровском трамвайном парке вспоминали о работе ленинградского Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны и блокады. Атмосферу того времени создавали подлинные блокадные трамваи типа МС в блокадной маскировке и грузовой вагон ГМу №Г-67. На веере перед депо они готовились к выезду в Рейс Памяти по центру Петербурга и встречали своих пассажиров – реконструкторов проекта «РЕКОН СПб», одетых в гражданскую одежду 30-40 гг. и военную форму 40-х гг.