В трамвае №62 прошла акция «Трамвай Ленинградской Победы»

Петербургский Горэлектротранс совместно с Подростковым молодёжно-досуговым центром «Фрунзенский» встретили 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады вместе с пассажирами трамвая №62. Здесь волонтеры Центра провели военно-патриотическую акцию «Трамвай Ленинградской Победы».

Для организации акции задействовали трамвай ЛМ-2008, брендированный символикой Победы. Он отправился в торжественно-памятный рейс от Малой Балканской улицы. Пассажиров трамвая встречали песнями военных лет, стихами о блокаде Ленинграда и раздавали им блокадные ленточки.

«Нашу акцию мы проводим для того, чтобы сохранить историческую память о полном освобождении Ленинграда от фашистской блокады, - рассказывает Елена Коломиец, начальник отдела поддержки молодежных инициатив ПМДЦ «Фрунзенский», - это один из элементов патриотического воспитания молодежи. Мы работаем над тем, чтобы максимально привлечь интерес подрастающего поколения к культурно-историческому наследию нашей страны, увлечь ребят историей страны и нашего славного города, приобщить их к культурно-просветительной деятельности. Молодежь должна знать, какие исторические события происходили на нашей земле, должна знать героев Великой Отечественной войны, и через песни и литературные произведения военных лет мы стремимся расширить кругозор ребят. Поэтому для нас так важна эта акция: мы воспитываем в наших волонтерах уважение к историческому пути нашей Родины и напоминаем жителям района о суровом прошлом наших предков. Такое забывать нельзя».

Рейсы «Трамвай Ленинградской Победы» на линейном маршруте №62 за многие годы уже стали доброй традицией Трамвайного парка №1 СПб ГУП «Горэлектротранс» и ПМДЦ «Фрунзенский». Пассажиры трамвая всегда с большой теплотой и благодарностью встречают выступления волонтеров, многие не могут сдержать слез. Жители района подхватывают всем знакомые строчки «Катюши», «Песни о Ладоге», замирают на бессмертных строчках Ольги Берггольц.



