У памятника Блокадному трамваю вспоминают подвиг ленинградских трамвайщиков

Блокадный трамвай №12 установлен на пр.Стачек, 114 возле Трамвайного парка №8 в память о прифронтовой трамвайной линии, которая продолжала работать в самые суровые годы войны и блокады. Конечной точкой пассажирских трамваев тогда были Нарвские ворота, дальше – следовали только фронтовые трамваи, которые снабжали защитников Ленинграда боеприпасами и продовольствием, а обратно эвакуировали раненых. 27 января Трамвайный парк №8 СПб ГУП «Горэлектротранс» совместно с Администрацией Кировского района провели здесь Акцию Памяти. Также весь день у Блокадного трамвая звучат голоса школьников, читающих стихотворения о блокаде.

По случаю 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады у памятника Блокадному трамваю весь день работает уличная экспозиция: противотанковые ежи, саночки в память о детях, которые своими силами перевозили воду в осажденном городе. В качестве звукового сопровождения транслируются блокадные стихотворения, специально записанные шестиклассниками школы №386 и семиклассниками лицея №384 Кировского района.

В исполнении юных петербуржцев звучат произведения Веры Инбер «Трамвай идёт на фронт», Варвары Вальтман-Спасской «По воду», Льва Зазерского «Дети блокады», Анатолия Молчанова «О первом трамвае», Юрия Воронова «Блокады больше нет», Натальи Смирновой «Звон блокадного трамвая» и другие.

Весь день к Блокадному трамваю приходят школьники Кировского района, чтобы почтить память ленинградских трамвайщиков и возложить цветы к подножке подлинного фронтового трамвая.

«Блокадный трамвай» появился на проспекте Стачек к 100-летию петербургского трамвая в 2007 году. Автором идеи памятника был Михаил Сорока, начальник Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны, автор книги «Фронтовой трамвай».

В войну на территории Трамвайного парка №8 размещались войска, сам парк был законсервирован и заминирован, а вагонами парка, нагруженными песком и булыжником перегородили Петергофское шоссе как последний рубеж обороны. Пассажирское трамвайное движение осуществлялось в блокадном Ленинграде до Нарвских ворот. Дальше в направлении фронта по путям Оранэлы, оставшимся на территории Ленинграда, функционировала только подвозная трамвайная линия для фронтового трамвая, который обеспечивал нужды фронта.