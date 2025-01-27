Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прошли трамвайные экскурсии для маломобильных

Петербургский Горэлектротранс совместно с РООИ «Свет Феникса» организовал 25 января сразу две экскурсионные программы на трамвае «Довлатов» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Их в поездках сопровождали представители общественных организаций, администраций Центрального и Калининского районов, Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В преддверии 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады особый акцент экскурсионной программы был сделан на воспоминаниях о местах, связанных с бессмертным подвигом Невской твердыни, её защитниках и жителях осаждённого города.

Участники поездки в Центральном районе проехали от Цирка на Фонтанке через площадь Тургенева к Финляндскому вокзалу. Среди пассажиров рейса были блокадники, ветераны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, представители администрации Центрального района и объединения подростково-молодёжных клубов «Перспектива», курсанты Морской технической академии.

В рейсе на севере города приняли участие заместитель главы администрации Калининского района Владимир Гаража, представители местной общественной организации блокадников и ветеранов, а также молодёжные активисты. Трамвай с эксклюзивным экскурсионным сопровождением проследовал от станции метро «Выборгская» до Инженерной улицы и обратно.

«Участники памятных экскурсий не только узнали много нового о нашем городе и его военной истории, но и убедились, насколько современный подвижной состав Горэлектротранса приспособлен для нужд людей с ограниченными возможностями. В этом как раз и состоит одна из главных целей таких экскурсий - продемонстрировать готовность нашего электрического транспорта и линейного персонала к работе со всеми категориями пассажиров, в том числе маломобильными. Сотрудничество со «Светом Феникса» открывает здесь дополнительные возможности и перспективы», - пояснил заместитель директора по организации перевозок и управлению на транспорте СПб ГУП «Горэлектротранс» Евгений Власов.

Между СПб ГУП «Горэлектротранс» и региональной общественной организацией инвалидов «Свет Феникса» заключено соглашение о сотрудничестве, направленное на формирование принципов инклюзивности у работников предприятия и позитивного отношения к людям с инвалидностью, повышение культуры обслуживания маломобильных граждан и доступности электрического транспорта для всех категорий пассажиров. Аналогичное соглашение заключено между РООИ и Международной ассоциацией предприятий городского электрического транспорта, президентом которой является директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Напомним, 2024 год был объявлен на предприятии Годом содействия людям с ограниченными возможностями. В 2025 году работа ГЭТ в этом направлении продолжается на системной основе в соответствии с главным девизом петербургского электротранспорта «Всем по пути».