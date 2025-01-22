Транспортники Петербурга создадут производственные учебные классы для школьников

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В Трамвайном парке № 7 состоялось рабочее совещание под руководством председателя Комитета по транспорту Валентина Енокаева о перспективах профориентационной деятельности транспортных предприятий и профессиональной подготовки учащихся средних школ Петербурга. Речь шла о том, чтобы создать на территории парков профильные транспортные классы. Участие в обсуждении приняли директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, директор Трамвайного парка № 7 Василий Сотников, генеральный директор ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин и директор средней школы № 334 Невского района Наталья Нагайченко.

Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев отметил, что каждый трамвайный, троллейбусный и автобусный парк Санкт-Петербурга в перспективе должен иметь школу-партнёра, чтобы школьники, начиная с 8 класса, получали базовые навыки работы на транспортном предприятии. Для этого на территории парков планируется организовать специальные классы с наглядными пособиями и учебным оборудованием. При этом у школьников здесь должны быть свои наставники, которые откроют двери в транспортную отрасль и помогут сделать в ней первые шаги.

Заниматься в классах при парках смогут как учащиеся одной школы, так и сборные группы ребят из разных школ, пожелавших освоить какую-либо транспортную специальность. В таком случае знакомство с отраслью сразу можно начинать с практического занятия с будущим наставником.

Директор Горэлектротранса Денис Минкин в ходе совещания рассказал, что на предприятии большое внимание уделяется профориентационной работе. Он привел пример средней школы № 347 Невского района, с которой у ГЭТ заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках этого сотрудничества школьники проходят летом практическую стажировку в трамвайных и троллейбусных парках, а также выезжают с техническими мастер-классами в профориентационный транспортный ДОЛ «Зарница».

ДОЛ «Зарница» сейчас как раз выполняет функции ключевого агента ГЭТ по приобщению детей к базовым транспортным специальностям. Здесь для школьников на системной основе организуют профильные мастер-классы от Энергохозяйства, Аварийно-восстановительной службы «Носорог» и даже МЧС, ребята бывают на экскурсиях в трамвайных и троллейбусных парках, в центральной диспетчерской и других подразделениях. Вместе с «Зарницей» в единую профориентационную экосистему Горэлектротранса вовлечены Корпоративный учебный центр (Учебно-курсовой комбинат ГЭТ) и Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ. Сюда школьники также приезжают на производственные экскурсии.

«Благодаря взаимодействию, организованному непосредственно на территории действующих транспортных объектов, у детей появляется первичная база знаний и дополнительная мотивация к профессиональному обучению. После школы они могут его продолжить в профильных учебных заведениях: Академии транспортных технологий, Санкт-Петербургском техникуме железнодорожного транспорта, транспортных и технических вузах. Важно, что в учебное заведение они придут уже с практическими навыками, которые облегчат усвоение материала и повысят качество знаний», - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Новый виток профориентационной работы неслучайно обсуждается со школой № 334. В прошлом году в ГУП «Пассажиравтотранс» на базе школы № 334 был создан первый Автотранспортный класс. В этом учебном заведении уделяют большое внимание вопросам наставничества, а директор Наталья Нагайченко в 2023 году была удостоена звания «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга».