С 2025 года в Учебно-курсовом комбинате СПб ГУП «Горэлектротранс» выросли стипендии

Учебно-курсовой комбинат СПб ГУП «Горэлектротранс» (УКК ГЭТ) с 1 января увеличил стипендию студентам. Также выросли выплаты, предусмотренные положением о статусе «Молодой водитель» Коллективного договора предприятия. Таким образом стипендия учащихся в УКК ГЭТ с нового года составит от 28 750 до 32 750 рублей в зависимости от успеваемости, а единоразовая выплата при трудоустройстве в трамвайные и троллейбусные парки - 50 000 рублей.

Зарплата в петербургском Горэлектротрансе выросла на 20%. В связи с этим в Учебно-курсовом комбинате СПб ГУП «Горэлектротранс» повысили стипендию с 1 января 2025 года.

Максимальную стипендию получат отличники, для них размер выплаты составит 32 750 руб. в месяц. Хорошисты будут получать 30 000 руб.

Одновременно с этим выросла стипендия водителей троллейбуса, которые после сдачи экзамена в ГАИ проходят пассажирскую практику с водителем-инструктором. Она составит 46 172 руб. При успешном завершении практики выпускники трудоустраиваются в троллейбусные парки города. Длительность стажировки у водителей троллейбуса составляет 286 часов.

Для водителей трамвая отдельная пассажирская практика не предусмотрена, поскольку после окончания курса обучения в УКК и сдачи экзаменов в ГАИ они сразу поступают на стажировку в трамвайные парки, где уже получают заработную плату. Стажировка у водителей трамвая длится 206 часов.

Напомним, что в СПб ГУП «Горэлектротранс» для новичков действуют меры поддержки согласно положению о статусе «Молодой водитель», в котором также предусмотрено повышение размера выплат. Теперь выпускники УКК ГЭТ при трудоустройстве в трамвайные и троллейбусные парки будут получать единоразовую выплату в размере 50 тысяч рублей, дополнительные выплаты к квартальным премиям в первые три года работы в размере 15 тысяч рублей, дополнительную выплату в первый отпуск – 10 тысяч рублей. Соответствующие изменения в положении о статусе «Молодой водитель» Коллективного договора предприятия вступили в силу 17 декабря 2024 года. Участие в программе материальной поддержки могут принять выпускники Учебно-курсового комбината ГЭТ, заключившие дополнительное соглашение о присвоении статуса «Молодой водитель» при трудоустройстве.

Стать водителем трамвая или троллейбуса можно с 21 года при наличии образования не ниже основного общего и при обязательном прохождении медицинской комиссии (расходы предприятие компенсирует при зачислении студента в учебную группу).

Студены УКК ГЭТ обучаются бесплатно и обеспечиваются бесплатными обедами.

Срок обучения по профессии «водитель трамвая» составляет от 3,5 до 4,5 месяцев, по профессии «водитель троллейбуса» - 6 месяцев.



