С 26 по 28 января проезд в трамваях и троллейбусах для ветеранов будет бесплатным

В дни проведения общегородских мероприятий, посвященных 82-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, ветераны и инвалиды Великой отечественной войны смогут пользоваться городским электротранспортом бесплатно.

Также социальная льгота распространяется на бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, лиц, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Эти категории граждан могут воспользоваться правом бесплатного проезда независимо от гражданства и места жительства. Для этого необходимо предъявить соответствующие удостоверения, утверждённые для каждой категории граждан, в том числе удостоверения к медалям и знакам.