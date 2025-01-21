109 лет Оранэле Трамвайного парка №8

21 января отмечает свой день рождения Трамвайный парк №8 на пр.Стачек, построенный изначально как Княжевское депо для обслуживания Ораниенбаумской электрической линии (Оранэлы). Оранэла представляет собой уникальный проект «первой русской электрички» до Ораниенбаума. Замысел удалось исполнить лишь до Стрельны, куда от Нарвских ворот протянулась вылетная линия, обслуживаемая трамваями. Впоследствии они перешли в ведение городского трамвайного хозяйства, а Княжевское депо было преобразовано в Трамвайный парк №8, который в наши дни обслуживает маршруты на юго-западе города. В их числе популярный маршрут №60, а также маршрут №36 до Стрельны. В рамках программы развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее» на Стрельнинской линии полностью обновлен подвижной состав, теперь её обслуживают современные трамваи с комплексом активной помощи водителю.

21 января (8 января по старому стилю) 1916 года открылось движение по первому участку первой пригородной железной дороги России – Ораниенбаумской электрической линии. Для обслуживания Оранэлы построили депо Княжево, в наши дни на его месте располагается Трамвайный парк №8. Вот уже более века из этого парка выходят на линию трамваи, в том числе и на маршрут №36 до Стрельны, который пролегает по историческим путям легендарной Оранэлы.

В наши дни Трамвайный парк № 8 эксплуатирует 123 единицы подвижного состава на 56,7 км маршрутной сети. Парк обслуживает 5 маршрутов в Кировском, Красносельском и Адмиралтейском районах: №№ 36, 41, 52, 56 и 60. В среднем в день они перевозят 83 тыс. пассажиров.

В 2024 году для обновления подвижного состава на Стрельнинской линии согласно программе развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее» Трамвайный парк №8 получил 32 вагона «Богатырь-М» и «Витязь-М». Маршруту №36 вернули его историческое наименование, а вагоны брендировали аббревиатурой «Оранэла» в целях популяризации транспортной истории нашего города. Также в трамваях №36 транслируется серия тематических роликов об Оранэле.

На конечной станции 36-го маршрута организовали фронтовой филиал Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ, где представлен быт блокадных трамвайщиков, материалы об Оранэле и её военной истории. Филиал ЭВК ГЭТ накануне 80-й годовщины битвы за Ленинград посетили министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также проехали на трамвае по Стрельнинской линии.

Побывать во фронтовом филиале ЭВК ГЭТ можно по субботам с трамвайной экскурсией «По Оранэле в Стрельну». Рейс стартует от памятника Блокадному трамваю, установленному на пр.Стачек у ворот Трамвайного парка №8.

Ещё один трамвай в духе Оранэлы можно встретить на маршруте №60. Здесь работает вагон, украшенный рисунками участников XI конкурса "Трамваи и троллейбусы в городе на Неве", посвященного теме «По Оранэле в страну дворцов».

В новогодние дни пассажиров маршрута №60 также радовал украшенный иллюминацией трамвай «Светлячок», который за праздники символично перевез 2025 пассажиров.

Трамвайный парк №8 сегодня – это современный объект транспортной инфраструктуры в Кировском районе, где бережно сохраняют традиции старейшего в городе транспортного предприятия Горэлектротранс.