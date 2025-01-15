Трамвай - символ надежды Ленинграда

18 января наш город встречает годовщину прорыва блокады Ленинграда. В этот день 82 года назад далеко ещё до полного освобождения города на Неве, до счастливого Дня Победы, однако одна ленинградская победа уже греет сердца горожан: на маршрутах продолжают звенеть пассажирские трамваи, которые возобновили свою работу 15 апреля 1942 года. С тех пор трамвайное движение в Ленинграде больше не прекращалось никогда. А с прорывом блокады стало потихоньку налаживаться и на тех адресах, которые считались прифронтовыми. Так, весной 1943 года за Нарвские ворота к Кировскому заводу для перевозки рабочих запустили паровоз с двумя трамвайными вагонами.

Поезд от Нарвских ворот в составе паровоза и прицепных трамваев вошёл в историю как «Бесстрашный». Он следовал только по одному правому пути, а обратно с завода шел вагонами вперед, подталкиваемыми локомотивом. Так потихоньку возобновлялось пассажирское движение по части городского маршрута Оранэлы, знаменитой Ораниенбаумской электрической линии.

Вылетная часть этой линии в направлении Стрельны находилась в зоне фронта. Из рельсов и шпал организовывались укрытия, вагонами с балластом перегородили Петергофское шоссе - как последний рубеж обороны. По оставшемуся участку Оранэлы фронтовые трамваи везли на фронт боеприпасы, а обратно вывозили раненых. Эту подвозную линию ленинградцы называли «герой».

После войны фронтовой участок Оранэлы был настолько разрушен, что линия не подлежала восстановлению и её списали. Заново отстроили трамвайный маршрут до Стрельны только к концу 1952 года.

В память о военной истории Оранэлы в 2024 году Горэлектротранс организовал в Стрельне фронтовой филиал Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ и запустил трамвайную экскурсию «По Оранэле в Стрельну». В здании конечной станции трамвая №36 располагается выставка, посвящённая работе ТТУЛ в военные годы, а также истории создания и восстановления Оранэлы. Также здесь участникам трамвайной экскурсии показывают фильм Анатолия Аграфенина «Трамвай идёт на фронт».

История блокадного трамвая связана с моделями МС и ЛМ-33, они стали единственным пассажирским транспортом в осажденном городе. Также вагоны ЛМ-33 переоборудовали под санитарные, с помощью специальных креплений на месте сидений устанавливались носилки для перевозки раненых. В санитарных трамваях, по воспоминаниям блокадных трамвайщиков, даже была своя библиотечка с книгами и газетами: страдания раненых пытались облегчить всеми способами.

Увидеть подлинные блокадные трамваи МС и ЛМ-33 в наши дни можно в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ на Среднем проспекте Васильевского острова. В годы войны на его месте функционировал трамвайный парк им.Леонова. Там располагались общежития, помывочные, мастерские по ремонту подвижного состава, кузня, литейное, слесарное и деревообрабатывающее производства.

В память о роли блокадного трамвая в судьбе осажденного Ленинграда ежедневно в городе работает реплика трамвая ЛМ-33 с качестве туристического трамвая.