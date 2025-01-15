Горэлектротранс увеличил размер материальной помощи начинающим водителям

С 2025 года выпускники Учебно-курсового комбината СПб ГУП «Горэлектротранс» будут получать единоразовую выплату в размере 50 тысяч рублей при трудоустройстве в трамвайные и троллейбусные парки и квартальные премии в первые три года работы в размере 15 тысяч рублей. Соответствующие изменения в положении о статусе «Молодой водитель» Коллективного договора предприятия вступили в силу 17 декабря 2024 года.

Программа «Молодой водитель» нацелена на начинающих водителей городского электротранспорта в первые три года их работы. Её участниками становятся выпускники Учебно-курсового комбината ГЭТ, заключившие дополнительное соглашение о присвоении статуса «Молодой водитель» при трудоустройстве.

Для работников в статусе «Молодого водителя» на предприятии предусмотрена комплексная система поддержки:

единовременная выплата при трудоустройстве – 50 000 рублей;

квартальные премии в первые три года работы – 15 000 рублей;

дополнительная выплата в первый отпуск – 10 000 рублей;

возможность получения среднего профессионального или высшего образования за счет предприятия после двух лет работы;

возможность вступления в кадровый резерв.

Кроме того, в первый год работы за молодым водителем закрепляется опытный наставник, который всегда проконсультирует, как конструктивно поступить в той или иной дорожной ситуации и просто в повседневной профессиональной деятельности. Участие в программе добровольно и с каждым годом всё больше выпускников УКК заключают договор о присвоении статуса «Молодой водитель».