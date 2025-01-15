Расписание субботних трамвайных экскурсий «По Оранэле в Стрельну» в первом квартале 2025 года

15 января 2025

В холодное время года экскурсионный трамвай в Стрельну отправляется ежемесячно. Маршрут символично соединяет памятник Блокадному трамваю на пр.Стачек и фронтовой филиал Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ в Стрельне с осмотром экспозиции.

 

Рейсы выполняют разные модели трамвая: реплика исторического ЛМ-33 и современный «Богатырь-М».

 

График проведения экскурсий:
01.02.2025, 11:00 - "Богатырь-М"
01.03.2025, 11:00 - ЛМ-99/33
29.03.2025, 11:00 - "Богатырь-М".

 

Экскурсионная программа посвящается истории «первой русской электрички» - Ораниенбаумской электрической линии (Оранэла). Во время экскурсионного рейса можно узнать, каким задумывался проект Оранэлы, что из этого замысла удалось воплотить в жизнь, как в проекте Оранэлы появился трамвай, о военном периоде Стрельнинской линии и её современности.

 

Адрес начала экскурсии: посадка на экскурсионный рейс осуществляется возле памятника Блокадному трамваю на пр.Стачек, 114. По завершении экскурсии трамвай вернется к месту старта.

 

Обязательна предварительная запись по телефону в часы работы ЭВК ГЭТ: +7 981 980 01 93.



 

 

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