Январская серия экскурсий о Блокадном трамвае от Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ

К 81-й годовщине снятия блокады Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ подготовил тематическую экскурсионную программу, посвященную работе ленинградских трамвайщиков в осажденном Ленинграде. Почему блокадный трамвай стал одним из символов Великой Победы и как была организована работа единственного пассажирского транспорта в военном Ленинграде расскажут на примере подлинных вагонов блокадного времени из экспозиции ЭВК ГЭТ. Вагоны серии МС, ЛМ-33, ГМ-33 на базе бывшего ЛМ-33, ГМУ (грузовой моторный усиленный) были не только свидетелями, но и непосредственными участниками событий блокадных лет. На входе в Василеостровский трамвайный парк посетители смогут поклониться подвигу блокадных трамвайщиков, в честь которых на доме 79 по Среднему проспекту установлена мемориальная плита.

Посетить экскурсию в рамках тематической программы «Блокадный трамвай» можно по предварительной записи.

Экскурсии только для организованных школьных или студенческих (взрослых) групп будут проходить весь январь со среды по пятницу, в 11:00 и 13:00:

15 января, среда.

16 января, четверг.

17 января, пятница.

22 января, среда.

23 января, четверг.

24 января, пятница.

29 января, среда.

30 января, четверг.

31 января, пятница.

Экскурсия для индивидуальных посетителей в составе сборной группы (по обычной стоимости посещения экспозиции с катанием на трамвае по территории трамвайного парка) пройдёт в 13:00:

23 января, четверг.

Информирование о наличии свободного времени, а также запись на экскурсии осуществляется по телефонам: 244-18-20 доб. 6712 или +7-981-980-01-93 (в часы работы ЭВК ГЭТ со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00).