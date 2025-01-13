Поздравляем «Петербургские магистрали» с Днём печати и началом юбилейного года

13 января отмечается профессиональный праздник российской печатной прессы. Его истоки лежат в 1703 году, когда вышла в свет первая российская газета «Ведомости». Газета «Лентрамвай», преемником которой является корпоративное издание петербургского Горэлектротранса «Петербургские магистрали», намного моложе, но тоже имеет солидный возраст. В 2025 году корпоративной газете ГЭТ исполняется 80 лет. Первый выпуск газеты Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома «Ленинградский трамвай» увидел свет сразу после окончания Великой Отечественной войны.

Изучая историю предприятия, можно обнаружить, что в парках и подразделениях отдельные издания существовали и в довоенное время, однако единого издания у Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома не было вплоть до 11 мая 1945 года, когда был подписан приказ о создании собственной газеты предприятия. Производственную журналистику даже в самые трудные времена рассматривали как направляющую и объединяющую силу, несущую живое слово на линию, в парки, службы, депо и мастерские. 1 июня 1945 года вышел в свет первый номер газеты «Ленинградский трамвай». За 80 истории не раз менялись её название, формат, тираж и периодичность. Однако миссия оставалась неизменной: формировать корпоративную культуру, обеспечивать обратную связь с трудовым коллективом, популяризовать профессии и ГЭТ.

О настоящем и будущем газеты «Петербургские магистрали» размышляют её читатели: водители, руководители, специалисты.

Александр Грачёв, водитель Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка:

«В «Петербургских магистралях» я обращаю внимание на статьи о развитии общественного транспорта в городе, о внедрении высоких технологий. Также смотрю на достижения коллег, особенно радует, если я знаком с ними лично. Хотелось бы видеть нашу газету как источник мотивации для сотрудников предприятия».

Андрей Долгоруков, водитель Троллейбусного парка № 1:

«Мне было бы интересно больше узнавать о сотрудниках предприятия, о людях, которые работают и добросовестно трудятся много лет. Возможно, о тех, кто не особо заметен, но кто делает свою работу ответственно и честно, не за похвалы, а по долгу совести. Я думаю, в глубине души все тянутся именно к таким простым и добрым людям, и читать и узнавать о них было бы полезно».

«Петербургские магистрали» в своей повседневной работе активно сотрудничают с Центральным архивом СПб ГУП «Горэлектротранс». По запросам редакции работники архива подбирают для публикаций исторические документы и фотографии, помогают проследить судьбы тех или иных работников.

Галина Иванова, заведующая Центральным архивом:

«В 1945-м году вышел первый номер газеты «Ленинградский трамвай». До этого парки и Вагоноремонтный завод выпускали свои газеты: «Коняшинец», «Красный трамвайщик», «Скороходовец», «Смирновец», «Трамвайная искра», «Варзовец». В 1970-м году общая газета ленинградских электротранспортников стала называться «Ленинградские магистрали», а в 1994-м сменила название на «Петербургские магистрали». Шло время, газета менялась вместе со страной, но всегда находилась в гуще событий, подробно рассказывая о жизни коллектива и предприятия. Лично мне больше всего интересны освещение перспектив развития ГЭТ, интервью с руководителями и рядовыми сотрудниками».

Денис Минкин, директор СПб ГУП «Горэлектротранс»:

«Не секрет, что большая часть моей жизни была связана с полиграфией, и для меня газета - это святое. Не приведи господь, если вам придёт в голову её оцифровать - это совершенно разные виды искусств. Газета - это запах, это тактильные ощущения. Вот у вас глянцевая бумага, мелованная, а так бы она ещё руки пачкала свинцовой краской. Газета должна оставаться газетой, в том консервативном формате, который есть. А интернет оставьте интернетчикам».

Ещё одним источником материалов и идей для «Петербургских магистралей» является библиотека предприятия на базе Троллейбусного парка № 6, которая, кстати, на 13 лет старше газеты. Заведующая библиотекой Лариса Осипенко, поздравляя «ПМ» с Днём российской печати, отметила, что, благодаря рубрике «Библиотека ГЭТ» в наш цифровой век газета помогает сохранить интерес к классическим книгам.

Сергей Потапов, водитель Троллейбусного парка № 6

«Сперва хотелось бы поздравить с Днём российской печати в свете предстоящего юбилея: 80 лет - это для газеты очень достойная дата! В «ПМ» очень нравится рубрика «Библиотека ГЭТ». Из статей всегда можно узнать какие-то интересные факты о прошлом предприятия, его работниках и отрасли в целом. Надеюсь, эта рубрика и в дальнейшем будет оставаться на полосах газеты».

Светлана Наумова, помощник директора Троллейбусного парка № 3 по развитию производственной системы:

«Получая свежий выпуск газеты, каждый раз улыбаешься, как старому другу, вдыхаешь аромат свежеотпечатанного номера, открываешь страницу и думаешь: «ну рассказывай, что новенького»! Наш Горэлектротранс - как человек, даже сказала бы, как многогранная личность, и каждый месяц газете есть что рассказать в абсолютно разных областях: технические новинки, достижения в конкурсах профмастерства, в спорте, в социальной сфере, в творчестве и в искромётной лире. Есть и о том, что внутри, и о взаимодействии с внешним миром, партнёрами. Есть и о том, как было, и как сейчас, и планы на будущее. Есть о нас, о наших детях, о родителях, о друзьях. Желаю газете «Петербургские магистрали» оставаться такой же живой и многогранной!»