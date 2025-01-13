«Молодёжка» ГЭТ признана самой активной в Межрегиональном профсоюзе жизнеобеспечения

Участники Молодёжного совета

с директором СПб ГУП «Горэлектротранс» Денисом Минкиным

Фото: Елизавета Быстрова, СПб ГКУ «Организатор перевозок»

Межрегиональный профсоюз работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области проанализировал работу в 2024 году входящих в МПРЖ молодёжных советов первичных профсоюзных организаций. Первое место в рейтинге занял Молодёжный совет ППО ГУП «Горэлектротранс».

В общей сложности в рейтинге учитывалась деятельность молодёжных советов 17 организаций. Среди них такие крупные, как ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал», СПб ГБУ «Ленсвет», ГУДП «Центр» и другие. Активность определялась по участию в семинарах Федерации независимых профсоюзов России, спортивных мероприятиях, слётах, организации различных культурно-досуговых мероприятий и КВИЗ-игр.

Первое место с 30 очками и тремя баллами отрыва от ГУП «ТЭК СПб» заняла «Молодёжка» ГЭТ. На 3 месте с 25 очками ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

«Очень приятно, что нашу деятельность старшие коллеги оценили так высоко! Но, на мой взгляд, самое главное – это не количество различных событий, которых у нас в прошлом году действительно было много. Важно, что все эти мероприятия мы организовывали сами, своими силами, с душой, желанием и огромным интересом. Несмотря на то, что наша «молодёжка» уже выросла из коротких штанишек, и наши мероприятия мы организуем на вполне взрослом, я бы даже сказала, профессиональном уровне, мы всё равно остаёмся молодыми, полными сил, энергии, задора и желания движухи, ведь движение - это молодость, это жизнь!» - отметила председатель Молодёжного совета Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» Марина Треус.

Первая в 2025 году встреча участников Молодёжного совета ППО ГУП «Горэлектротранс» состоится 1 февраля – коллеги проведут субботу в Великом Новгороде, где побывают на экскурсиях и пообщаются друг с другом.