ДОЛ «Зарница» принял почти 100 детей на новогодней смене

Накануне в ДОЛ «Зарница» петербургского Горэлектротранса завершилась новогодняя зимняя смена «В мире транспортных чудес». В течение недели в лагере отдыхали шесть отрядов, всего 93 ребёнка. Зарничники занимались спортом, играли в различные игры, танцевали на дискотеках, катались на ватрушках, писали традиционные сочинения на тему от директора Горэлектротранса Дениса Минкина– в общем, с пользой и весело проводили зимние каникулы.

Первую в 2025 году смену зарничников ДОЛ встретил 2 января и сразу новогодним представлением: на сцене выступал театр «Чемодан». В завершении дня мир транспортных чудес зажегся ярким новогодним салютом.

Кстати, на каникулах дети и сами попробовали себя в роли артистов – подготовили выступления и продемонстрировали свои таланты. Много впечатлений принесла снежная горка: зарничники с удовольствием катались на ватрушках. Веревочный парк – традиционно одна из любимых локаций, ежедневное место встреч друзей из разных отрядов.

Ярким событием зимней смены стала праздничная встреча с директором СПб ГУП «Горэлектротранс» Денисом Минкиным. Он, по традиции, предложил ребятам написать сочинение, на этот раз на тему «Рождественские чудеса в Зарнице». Также Денис Минкин анонсировал открытие нового спортивного стадиона на весенней смене, который появится как раз благодаря подобным письмам с пожеланиями зарничников.

Торжественный вечер состоялся 8 января. Право закрыть смену предоставили Александру Торопову - за многочисленный вклад в организацию отдыха и оздоровление ребят и соотрядников, а также за яркое представление династии. Папа Александра Сергей Торопов – начальник Аварийно-восстановительной службы «Носорог». Младшая сестра Саши София – тоже частый гость любимого транспортного лагеря «Зарница».