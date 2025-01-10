Трамваи и троллейбусы перевезли по праздничному Петербургу более 4,5 млн пассажиров

В праздничный период с 29 декабря по 8 января на маршрутах ежедневно работали до 400 трамваев и 400 троллейбусов. Также в Новый год и Рождество была организована ночная работа некоторых маршрутов электротранспорта. В целом за праздники трамваи и троллейбусы перевезли более 4,5 млн пассажиров, а самыми востребованными стали трамвайные маршруты №55 и №100 и троллейбусные маршруты №23 и №31. Новогодний грузовой трамвай с праздничной инсталляцией «Передвижная станция снеговиков» совершил порядка 20 спецрейсов по вечернему Петербургу, а трехсекционные трамваи-«Светлячки» в стандартном режиме обслуживали пассажиров маршрутов №№60 и 100.

В Новогоднюю ночь работали 8 маршрутов электротранспорта, а также 3 маршрута - в ночь на Рождество. Работа трамваев и троллейбусов была организована с интервалом в 30 минут.

Самые популярные в праздники троллейбусные маршруты №23 и №31 суммарно перевезли около 300 тыс. человек, самые востребованные трамвайные маршруты №№55 и 100 суммарно - около 500 тыс. человек.

Трамвайный маршрут №100 пользовался популярностью еще и благодаря новогоднему вагону-«Светлячку» в праздничной иллюминации. Трамвай в образе новогоднего «Светлячка» перевозил на 10% больше пассажиров, чем обычно. Больше всего человек проехали в вагоне-«Светлячке» 4 января. В этот день его пассажирами стали 1300 человек.

Ещё один «Светлячок» радовал жителей юго-запада на маршруте №60. Здесь они совершали свои поездки в компании Снегурочки – водителя Трамвайного парка №8 Оксаны Гусевой и феи-волшебницы – кондуктора Натальи Видинеевой, которая раздавала детям конфеты и мандарины. Люди ловили волшебный вагон, чтобы успеть сфотографироваться с ним, снимали его из проезжающих мимо машин и приветственно махали рукой водителю-Снегурочке, выражая радость от вида волшебного трамвая. В вагоне царила атмосфера всеобщей радости и единения, в ответ благодарные пассажиры подарили «праздничному экипажу» белую и красную розы. Всего же пассажирами трамвая-«Светлячка» с 60-го маршрута стали 2025 человек.



