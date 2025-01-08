В Горэлектротрансе осуществилась новогодняя мечта 15-летнего Максима с «Елки желаний»

Максим хотел попробовать себя в роли водителя трамвая. Его новогоднее желание осуществил Министр транспорта РФ Роман Старовойт, который узнал об этом из открытки с «Ёлки желаний». Так, Максим оказался в Учебно-курсовом комбинате петербургского Горэлектротранса и посидел за управлением в настоящей кабине трамвая. Эта кабина представляет собой тренажер с «эффектом виртуальной реальности», с помощью которого обучают навыкам управления будущих водителей ГЭТ. Также Максим прокатился на трамвае по территории Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка.

Для исполнения желания Максима, оставленного на «Елке желаний», петербургский Горэлектротранс по поручению Министра транспорта РФ Романа Старовойта подготовил целую профориентационную экскурсию по Совмещенному трамвайно-троллейбусному парку, где также расположен Учебно-курсовой комбинат ГЭТ. Здесь готовят к работе на линии водителей электротранспорта.

Юный любитель транспорта побывал в ремонтной зоне Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка, в которой обслуживают и ремонтируют трамваи и троллейбусы и в других цеха парка, а также прокатился на трамвае по его территории.

Впрочем, Максим смог и сам побывать в роли водителя, как он мечтал. В тренажерном классе Учебно-курсового комбината он смог поуправлять трамваем в реальной кабине трамвая ЛМ-99АВН. Так выглядит трамвайный тренажер с «эффектом виртуальной реальности». Правда вместо рельсов под ним динамическая платформа, а обзорные окна заменяют экраны, на которых транслируются все обстоятельства поездки. Оборудование позволяет имитировать передвижение по маршрутам нашего города в различных погодных условиях, в разное время суток и время года. С их помощью будущие водители уже в стенах УКК учатся отрабатывать различные нештатные ситуации на маршруте и грамотно на них реагировать.

«Наш Учебно-курсовой комбинат ГЭТ рад исполнить заветную мечту Максима – побывать на месте водителя трамвая и увидеть, как устроена ежедневная работа городского электротранспорта. И я думаю, что мы сегодня получили не менее значимый подарок, потому что видеть счастье и благодарность в глазах ребёнка – это лучшие ощущения, которые можно пожелать к новому году. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча станет началом чего-то большого и вдохновляющего в жизни Максима», - отметил директор Учебно-курсового комбината ГЭТ Данила Михеев.

В память о посещении петербургского Горэлектротранса Максим получил подарочный набор юного транспортника. В него вошли книга «Хочу работать на транспорте. Трамваи и троллейбусы», тематический пазл, раскраска «Алфавит электротранспорта» и, конечно, новогодний сладкий сюрприз.