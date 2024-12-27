Денис Минкин: «Мы всех берём на борт»

2024 год можно назвать рубежным для Горэлектротранса. Первый этап программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее» завершён, впереди - реализация её второй части. Также заканчивается действующий договор с городом, в 2025 году работа предприятия переводится на контрактную основу. На фоне этих крупных процессов идёт повседневная жизнь транспортников: выпуск на линию новых ТУАХ, изучение возможностей ИИ-автопилота, корпоративные конкурсы и развитие молодёжного направления, профориентация в ДОЛ «Зарница», поиск рациональных подходов к помощи маломобильным пассажирам в рамках Года содействия людям с ограниченными возможностями. О работе под девизом «Всем по пути» рассказал в итоговом интервью директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

- Вопрос, который интересует сейчас всех работников. Как на ГЭТ отразится переход на нетто-контракт с Организатором перевозок?

- Эта форма работы для предприятия за все 117 лет его существования, мягко скажем, новая, и при первом приближении не все нюансы были продуманы. В частности, нас абсолютно не устроила первая редакция методики расчёта цены этого контракта. Зарплаты в ней были учтены по среднему уровню в России, что, конечно, ниже, чем в ГЭТ, поэтому мы её корректировали вместе с Минтрансом. Сейчас документ вывешен на сайте Минтранса для публичных замечаний, согласований и так далее, думаю, что в ближайшее время его утвердят. Я повторюсь, что не надо опасаться! Я не подпишу этот контракт, если он нас не будет устраивать. Мы его доработаем до состояния, когда для работников предприятия будут созданы условия лучше, чем сегодня. Я знаю одно: какая бы форма юридических взаимоотношений у Горэлектротранса ни была с городом, никакой другой электротранспортной компании здесь нет и быть не может. Поэтому как ГЭТ придётся приспосабливаться к новым условиям, так и город сам заинтересован в объективных требованиях ГЭТ.

- Сейчас на слуху сразу несколько трамвайных концессионных проектов, ГЭТ заявлял о готовности выступить оператором новых линий. Есть ли уже такие решения?

- Мы основываемся на том, что в городе уже есть один частный проект, при реализации которого, на мой взгляд, допущен целый ряд ошибок. Основная - это разорванность транспортной системы города, при котором ни «Чижик» к нам не может заехать, ни мы на его пути. Это вызывает некоторые искусственные мероприятия, как это было при закрытии «Ладожской», когда мы людей с «Чижика» пересаживали на нашу 30-ку, это неудобно. Такого хотелось бы принципиально избежать при строительстве новых концессионных линий.

Я не против концессий, но точно против их реализации на линиях ГЭТ. Собираетесь делать концессию – постройте что-то новое. Вот строится линия Купчино – Шушары – Славянка в концессии с ООО «БалтНедвижСервис». Строят, кстати, быстро, профессионально. Мы видели уже для них трамвай от компании «ПК ТС». Меня, правда, немножко удивило сообщение о том, что это такой первый инновационный трамвай только для «Славянки», в то время как известно, что трамвай называется «Невский», и был создан «ПК ТС» по техническому заданию ГЭТ. Мы его апробировали, доводили до ума, катались на «Ладожской». Для концессии покрасили его другой краской. Ну, наверное, это теперь «новая вещь»...

Мы предложили им свои услуги по эксплуатации, но они на наши расчёты сказали, что это дорого. Хотя мне кажется, есть о чём торговаться. Правда, в торговле всегда очень важно, чтобы стороны одинаково компетентно понимали вопрос. Например, на мой вопрос, а где вы будете хранить эти трамваи до ввода в эксплуатацию линии, они сказали, что не подумали. А как вы будете убирать снег на линии? Они сказали, что нас пригласят. А где вы будете готовить водителей? Они сказали, что нас попросят, ну, и так далее. Почему-то интегрально, когда мы сказали, что мы готовы и водителей, и снег, и всё, что угодно, но это будет наша эксплуатация - они говорят, что дорого. Но обычно в торговле, когда услуга предлагается оптом, она дешевле. Поэтому, когда они придут к нам за розничной услугой, конечно, это будет дороже.

- Что касается нашей маршрутной сети. По программе развития ГЭТ планируется ускорить 15 магистральных трамвайных маршрутов, что уже сделано?

- 15 маршрутов мы декларировали к 2028 году. Эти проекты включают полное обновление подвижного состава, оснащение его соответствующими системами автоматики, ремонт путей. Что ещё очень важно, но при этом не видно жителям города – это ремонт и реконструкция энергосистем, приведение их в состояние адекватной тяги под новые трамваи. Все, что я перечислил, сделано на сегодня по пяти маршрутам: №№ 100, 60, 55, 27, 6. Но само ускорение как таковое предполагает в первую очередь приоритет проезда, а он пока выполнен только на 55-м. Также мы его апробировали на «шестидесятке», но это отдельный бюджет Дирекции по организации дорожного движения, которая обслуживает светофоры. В 2025 году по этому направлению запланирован большой объём работы.

- В этом году обсуждались проекты реконструкция троллейбусного депо на Сызранской улице и проектирование нового трампарка в Купчино. ГЭТ будет усиливать транспортную работу на юге города?

Сейчас троллейбусный парк на Ленинском - самый большой парк в мире, и он переполнен троллейбусами, он задыхается. Работы на юге города много. Петербург развивается, маршруты усиливаются, появляются новые. Нам нужен резерв, поэтому Сызранская, де-юре являясь второй площадкой нынешнего 1-го троллейбусного парка, станет этой площадкой де-факто. Мы отсюда сделаем выпуск, порядка 80 машин. Усилим как раз вот это направление - южное.

Что касается Купчино, то на 2025 год запланировано только проектирование нового трамвайного парка, оформление всевозможных правоустанавливающих документов. Я очень надеюсь, что в 2026 году мы начнём стройку, а ещё через парку-тройку лет туда переедет Трамвайный парк № 1. Этот проект поддерживает губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов, он находится у него на личном контроле.

- Первыми в очереди на модернизацию по программе развития были Трамвайные парки №№ 7 и 3, на каком этапе сейчас эта работа?

- Реконструкция Трамвайного парка № 7 завершается, он готов на 95 %. Там ещё нужно переложить теплосети, сделать это можно будет уже только весной. Но в целом объект для выполнения функции депо готов. Это очень интересный, красивый, суперсовременный парк. Небезосновательно думаю, что он лучший в стране, включая все современные концессии. По остальным паркам дела обстоят хуже, но тут надо понимать, что мы живём в непростое время. Ход программы развития, который мы заложили в 2021 году, подлежит определённым корректировкам: у Родины есть более приоритетные задачи. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы будем играть конкурс на реконструкцию 3-го трампарка и по троллейбусному парку на Сызранской. Остальное пока в планах на будущее.

- В следующем году планируется начать строительство трёх новых спальных корпусов в ДОЛ «Зарница». Не хватает мест?

- У нашего лагеря очень большая территория, огромная инфраструктура, но спальных мест мало, и они нужны, как воздух. Этим летом нам пришлось составлять листы ожидания, но мы всё равно не смогли принять всех желающих, это обидно. Я думаю, что эти корпуса построим, не останавливая работу лагеря. Обставим стройку забором, будем водить детей на экскурсии, показывать, как работает экскаватор. Я очень благодарен педагогическому коллективу во главе с директором ДОЛ Дмитрием Лебедевым. Они реально затейники, придумывают кучу программ для ребят. На осенней смене ко мне подошла одна девочка и говорит: спасибо Вам за самый лучший в мире детский лагерь! Я её спросил, а сколько у тебя футболок с «Зарницей»? Она отвечает: восемь! Восемь раз она была в «Зарнице», представляете?! Вот это кайф!

Нужен интеллект

- В этом году трамвай с ИИ впервые в истории участвовал в конкурсе профмастерства наряду с людьми, ГЭТ показал, что ИИ-автопилот это не гипотетика, а реальность. Как Вы для себя проанализировали этот факт?

- Появление в нашей жизни систем автопилотирования неизбежно, хотим мы этого или не хотим. А вот сценарии развития событий могут быть разные. Я не знаю, каким путём пойдут другие города, но у нас человек на борту остаётся. Как он в далёкой перспективе будет называться - водитель, бортинженер, стюард - не знаю, но остаётся целый ряд задач, которые можно назвать гуманитарными, требующими присутствия человека. Это помощь маломобильным, это помощь детям. Это решение конфликтных и иных жизненных ситуаций, это различные санитарно-гигиенические мероприятия. Что касается конкурса водительского мастерства, то мы ставили несколько задач. Первая – это реально посмотреть, может ли трамвай с полноценным автопилотированием быть сопоставлен с человеком с точки зрения качества вождения. Оказалось, что да, и даже зачастую его переигрывает. Во-вторых, мне было очень важно, чтобы сотрудники ГЭТ и водители это увидели. ИИ приходит в повседневную жизнь и нужно это осознать, сделать правильные выводы, в первую очередь - идти учиться. Знания нужны и для работы с этими системами у нас в ГЭТ, и для того, чтобы просто они вас не переиграли в рутинной функции. Ну, и в-третьих, мы немножко подсказали Москве о своём первенстве, напомнив, что Петербург эту систему внедрил в 2022 году, был и остаётся лидером в стране в области этих технологий.

- К гуманитарной функции на борту. Результатом Года содействия людям с ограниченными возможностями в ГЭТ стал выход на уровень Международной ассоциации предприятий ГЭТ. А что ещё Вы отметите в этой работе?

- Мы с вами говорим через час после соревнований по футболу среди инвалидов на колясках, которые наш Учебно-курсовой комбинат организовал в Университете МЧС. Там в команде играли два 11-летних ребёнка, два брата с парализованными ногами. И за этим наблюдали курсанты МЧС и наши учащиеся УКК. Пацаны рубились так, что искры летели из-под колясок! И вот на это нашим будущим водителям надо смотреть, чтобы понять, какая разная у людей жизнь, какая разная судьба, но при этом мы все в определённой степени одинаковые: мы все хотим жить и добиваться каких-то результатов. Я думаю, что и тем, и другим это сильно поможет в жизни. У нас ведь лозунг «Всем по пути». Вот он и должен реально действовать постоянно. Мы всех берём на борт! И всем будем помогать.

- Одна из главных целей внедрения умных систем - повышение безопасности на дорогах. В прошлом итоговом интервью Вы предложили вернуться к этой теме через год, когда уже будет набрана определённая статистика.

- Да, у нас есть представительные выборки, я приводил недавно в Госдуме статистику за 2023 и 2024 годы. И эти данные однозначно говорят об эффективности системы. В первую очередь это ограничение скорости, которое, может быть, водителей и раздражает, когда АБПВ их притормаживает на сложных конструктивных элементах пути. Но это сразу дало результат по уменьшению сходов с рельсов, сломов пантографов и так далее. Плюс более плавный подъезд к остановке исключил случаи цепляния людей, в основном за рюкзаки. Статистика положительная, умной системе быть. Никакого пути назад нет, водителям к этому надо привыкнуть.

Будущее где-то рядом

- Вам задаёт вопрос ИИ YandexGPT: если бы у Вас была возможность отправиться в будущее и увидеть, как будут выглядеть трамваи или троллейбусы через 50 лет, что именно Вам хотелось бы там обнаружить? - По-человечески, я бы с удовольствием побывал на свадьбе своей внучки, потому что не уверен, что доживу до этого дела. А с точки зрения функций директора ГЭТ, то я уже говорил как-то в интервью - что нужно будет обязательно оставить в трамвае, независимо от интеллектуальных или иных систем. Это - трамвайный звонок. Потому что это душа трамвая. Эта штука придумана гениальными людьми, она оживляет и нашу транспортную жизнь, и жизнь городскую. Интересно было бы лет через сто посмотреть, остался звонок или нет. Или какие-нибудь «современные эффективные менеджеры» заменили его на какой-нибудь «более эффективный» гудочек.

- В 2025 году исполняется 180 лет изобретателю трамвая Пироцкому. Как Вы думаете, удивился бы Фёдор Аполлонович современному уровню развития электротранспорта?

- Конечно, удивился бы. Вот вам пример из нашей жизни. В советское время у противокорабельных ракет были очень тяжёлые бортовые системы управления, они весили по 600 кг. А сейчас всё, что делали эти системы, по большому счету может вот эта коробочка (показывает мобильный телефон). Я думаю, что для Пироцкого современный трамвай выглядел бы примерно так же. А вообще я думаю, что сильнее удивились бы Тома де Томон и Штакеншнейдер, посмотрев на современную архитектуру торговых центров.

- К году 80-летия Великой Победы Горэлектротранс подходит с обновлённым маршрутом № 36. В чём смысл возвращения ему исторического наименования «Оранэла»?

- Мы действительно провели маршруту «тюнинг»: полностью обновили подвижной состав, привели в порядок инфраструктуру и пытаемся раскрутить его историческое название «Оранэла» как некий лейбл совместно с Музеем Оранэлы. 36-й маршрут проходит по фронтовым местам, здесь был передний край обороны, и там каждый перекрёсток - памятник пролитой крови. Каждый ленинградец эту историю знает или обязан знать. Поэтому мы решили запустить также экскурсионные рейсы от Блокадного трамвая до Стрельны, где организовали фронтовой филиал Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ. Он небольшой, но сохранять эту память важно, на мой взгляд.

- С годовщиной Великой Победы совпадает год создания корпоративной газеты «Петербургские магистрали», первый выпуск которой датирован 1 июня 1945 года. Какой бы Вам хотелось видеть нашу корпоративную газету в будущем?

- Не секрет, что большая часть моей жизни была связана с полиграфией, и для меня газета - это святое. Не приведи господь, если вам придёт в голову её оцифровать - это совершенно разные виды искусств. Газета - это запах, это тактильные ощущения. Вот у вас глянцевая бумага, мелованная, а так бы она ещё руки пачкала свинцовой краской. Газета должна оставаться газетой, в том консервативном формате, который есть. А интернет оставьте интернетчикам.

- Вы подчеркиваете, что Молодёжные советы ценны реальной движухой, а не выполнением задач начальства. Недавно созданный по Вашей инициативе Объединённый молодёжный совет транспортников оправдывает ожидания?

- Молодёжный совет - это некая форма, которая сделана в определённой степени по модели комсомола. Но для того, чтобы эта модель заработала, её надо наполнить реальной жизнью. Поначалу, когда они только начинали тусоваться между собой - ПАТ, ГЭТ, метро – мы, руководители, придумывали им мероприятия, чтобы научить их действовать самостоятельно. И вот слёт в «Зарнице» 21 декабря они уже готовили сами. Это один из результатов, которого я хотел добиться.

- На улицах уже появились новогодние трамваи с иллюминацией, в этом году к их праздничному дежурству присоединился ещё и грузовой вагончик. Наступает время новогодних пожеланий и благодарностей уходящему году.

- В нашем коллективе есть люди, которые сейчас на фронте. И те, кто к нам устроился, чтобы пойти добровольцами, и те, кто наши, гэтовские. И вот я думаю, что в первую очередь надо в ушедшем году сказать спасибо за то, что большинство живы. А пожелания для всех тривиальные и естественные: здоровья нам, оставаться дружной любящей друг друга семьёй, любящей наших пассажиров, уважительно относящейся друг к другу. Получать удовольствие от того, что жизнь нам предлагает.