Горэлектротранс и Горный университет рассмотрят возможность академического партнёрства

Горный университет обратился к СПб ГУП «Горэлектротранс» с предложением принять участие в пилотном проекте в формате академического партнёрства, подразумевающем взаимодействие в вопросах обучения, подготовки кадров и трудоустройства. Для обсуждения деталей сотрудничества создана рабочая группа с представителями обеих организаций. Первое заседание состоялось в преддверии Нового года.

В соответствии с проектом академического партнёрства планируется, что выпускники Горного университета после окончания вуза кроме диплома получат две рабочие профессии, которым они обучатся в подразделениях Горэлектротранса в ходе практики. В свою очередь сотрудники предприятия смогут участвовать в государственных экзаменационных комиссиях университета.

В Горном университете есть «Энергетический факультет» с кафедрой электроэнергетики и электромеханики, где студенты проходят обучение по специальности «Электроэнергетика и электротехника», близкой к отрасли ГЭТ. Именно с этого факультета и решено начать сотрудничество: студенты и преподаватели побывают с экскурсиями в Энергохозяйстве Горэлектротранса. Также представителей университета заинтересовали программы и организация обучения различным профессиям с получением свидетельства в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ.

На первой встрече рабочей группы представители Горэлектротранса и Горного университета обменялись коллекционными изданиями. Главному инженеру СПб ГУП «Горэлектротранс» Константину Шостаку вручили книгу, посвящённую юбилею университета, а директору Института академических и производственных навыков при Горном университете Сергею Новикову - коллекционное издание Каталога Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта.