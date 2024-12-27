Троллейбусному парку на Арсенальной исполняется 72 года

29 декабря исполняется 72 года Троллейбусному парку № 2. Сегодня парк на Арсенальной улице обслуживает пассажиров в восьми районах Санкт-Петербурга, в том числе центральных, и является важнейшим элементом транспортной системы города. Маршрутная сеть парка организована с учётом применения технологий увеличенного автономного хода: ТУАХ, в частности, работают на популярных маршрутах №№ 12, 18, 43 и на продлённом год назад маршруте №9, когда троллейбусы с увеличенным автономным ходом поехали на намывные территории Васильевского острова.

Сегодня Троллейбусный парк № 2 обслуживает 15 маршрутов в Адмиралтейском, Василеостровском, Калининском, Красногвардейском, Московском, Невском, Петроградском и Центральном районах. В парке насчитывается 131 единица подвижного состава, в том числе два учебных троллейбуса.

Протяжённость маршрутной сети парка составляет 211 км. Машины Троллейбусного парка № 2 в среднем перевозят ежедневно 53 тыс. пассажиров, а в общей сложности в 2024 году парком было перевезено 20,3 млн человек.

Безопасные, быстрые и комфортные перевозки обеспечивает трудовой коллектив в количестве 618 работников. Коллег поздравил с днём рождения директор Троллейбусного парка № 2 Артём Григорьев:

«Сердечно поздравляю коллектив с 72-й годовщиной открытия парка. За прошедшие 72 года пройден славный путь становления, расцвета, преодоления трудностей, выдающихся трудовых успехов и впечатляющих достижений. Уверен в том, что в будущем коллектив парка сможет достичь ещё большего. Желаю стабильной, надёжной и уверенной работы, новых побед и свершений, верных пассажиров и надёжных партнёров. Здоровья, счастья, оптимизма и благополучия всему коллективу и ветеранам парка!»

Справка:

Троллейбусный парк № 2 был построен на базе трамвайного парка. При выборе места для строительства Троллейбусная служба Трамвайно-троллейбусного управления по подсказке ветерана трамвая — инженера Б.Л. Шредера - обратила внимание на недостроенный трамвайный парк в Калининском районе, который был законсервирован в 1914 г. в связи с начавшейся Первой мировой войной. По просьбе Троллейбусной службы исполком Калининского района передал его на баланс ТТУЛ.

Троллейбусный парк № 2 вступил в строй 29 декабря 1952 года. Парк осваивался поэтапно: утром водители выезжали на смену из Троллейбусного парка № 1, а заканчивали смену во 2-м. 1 июля 2008 года произошло административное объединение 2-го и 3-го парков, в результате чего предприятие на Арсенальной улице получило статус 2-й площадки Троллейбусного парка № 3. С 1 августа 2018 года оба подразделения вновь функционируют как самостоятельные парки.