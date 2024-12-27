Работа электротранспорта в праздничный период

В новогоднюю и рождественскую ночи изменится график движения по отдельным маршрутам трамваев и троллейбусов. Интервал движения в ночные часы составит не более 30 минут.

В ночь на 1 января с 00:00 до 06:00 будет организовано ночное движение электротранспорта по следующим маршрутам:

- троллейбусы - №№ 2, 23, 31, 46;

- трамваи - №№ 39, 55, 60, 100.

В ночь на 7 января с 00:00 до 06:00 будет организовано ночное движение электротранспорта по следующим маршрутам:

- троллейбусы - №№ 23, 46;

- трамваи - №39.

В период с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года электротранспорт будет курсировать по графику выходного дня.

Изменение маршрутов в связи с праздничными мероприятиями на Невском проспекте 31 декабря - 1 января

В связи с проведением праздничных мероприятий с 18:00 31 декабря до 05:00 1 января закрывается троллейбусное движение по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда, Дворцовому мосту, Дворцовому проезду, Гороховой улице от набережной реки Мойки до Адмиралтейского проспекта.

Троллейбусы следуют:

№1: от конечной станции "ул.Маршала Тухачевского" по ул.Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр.Металлистов, Якорной ул., Новочеркасскому пр., Заневскому пр., мосту Александра Невского, Невскому пр., Садовой ул. до конечной станции "пл.Тургенева";

№5: движение закрыто;

№7: от конечной станции "ул.Маршала Тухачевского" по ул.Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр.Металлистов, Якорной ул., Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., Садовой ул. до конечной станции "пл.Тургенева";

№10: по двум трассам:

- от конечной станции "ул.Кораблестроителей" по Наличной ул., Большому пр. В.О., 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр.Добролюбова, пер.Талалихина, пер.Нестерова, Съезжинской ул., Большому пр. П.С., Ждановской наб. (обратно: по Ждановской наб., Тучкову мосту), Ждановской ул., Ремесленной ул., Петровскому пр. до конечной станции "Петровская пл.";

- от конечной станции "ул.Кораблестроителей" по ул.Кораблестроителей, ул.Нахимова, Наличной ул., Большому пр. В.О., 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр.Добролюбова, пер.Талалихина, пер.Нестерова, Съезжинской ул. (обратно: по Большому пр.П.С.) до конечной станции "Съезжинская ул.";

№11: движение закрыто;

№17: от конечной станции "Сызранская ул." по ул.Решетникова, Московскому пр., Загородному пр. до конечной станции "Владимирская пл." (обратно: по Загородному пр., Московскому пр., Благодатной ул., Новоизмайловскому пр., Краснопутиловской ул., Варшавской ул., ул.Галстяна, ул.Костюшко, ул.Галстяна, Краснопутиловской ул., Новоизмайловскому пр., Благодатной ул., Московскому пр., ул.Решетникова);

№22: от конечной станции «Хасанская ул.» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до конечной станции «Тульская ул.».