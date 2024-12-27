Сотрудники ГАИ провели предновогодний инструктаж для водителей Троллейбусного парка №6

В Троллейбусном парке №6 в преддверии Нового года состоялась встреча водителей с сотрудниками Госавтоинспекции Приморского района. Профилактическая беседа прошла в рамках акции по безопасности движения «Внимание – пешеход!».

На встрече представители правоохранительных органов вместе с коллективом Горэлектротранса обсудили основные причины возникновения ДТП, в перечень которых входят переход дороги в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение скоростного режима, отвлечение от управления и другое.

В преддверии новогодних праздников и школьных каникул сотрудники ГАИ напомнили транспортникам о необходимости быть внимательными и осторожными при подъезде к пешеходным переходам, а также в тёмное время суток. Также отдельно обратили внимание на соблюдение скоростного режима при управлении троллейбусом, что обеспечит возможность постоянного контроля транспортного средства.

Напомним, профилактические беседы с участием Госавтоинспекции проводятся в Горэлектротрансе на постоянной основе с целью снижения количества ДТП с участием пешеходов и формирования ответственного отношения водителей к ПДД.