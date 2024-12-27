Новогодний #ВолшебныйТрамвай на улицах Петербурга

Празднично украшенные вагоны ежегодного проекта Горэлектротранса #ВолшебныйТрамвай заступили на своё дежурство в городе. Новинкой этого года стала «Передвижная станция снеговиков» на базе грузового трамвая. Встретить уникальный «вагон-пикап» с новогодней инсталляцией, украшенной праздничными гирляндами, можно в центре города на трассе туристического трамвая. «Передвижная станция снеговиков» совершает свои праздничные рейсы по вечерам с 16:00 до 22:00. Посадки в грузовой трамвай нет. Но прокатиться на новогодних трамваях всё-таки возможно: на маршрутах №№60 и 100 также появились трехсекционные «Святлячки».

Нести новогоднюю вахту грузовому трамваю с инсталляцией помогают два трехсекционных трамвая модели «Витязь-М». Усыпанные огоньками, они стали похожи на настоящих «Светлячков». «Светлячки» радуют пассажиров на севере и юге города. Прокатиться в этих вагонах можно как в обычном трамвае.

Впервые участником проекта #ВолшебныйТрамвай стала «Передвижная станция снеговиков» на базе грузового трамвая. Новогоднюю грузовую платформу со сказочными персонажами можно встретить в праздничные дни с 16:00 до 22:00 в центре города. Как большая ожившая ёлочная игрушка «Передвижная станция снеговиков» украшает петербургские магистрали и создает в городе атмосферу доброго праздника и близкого чуда. Снеговики с их передвижной станцией пришли на помощь главным новогодним волшебникам – Деду Морозу и Снегурочке – чтобы развезти по городу большие подарки, что под силу только настоящему грузовому трамваю.

В своей повседневной жизни грузовой трамвайный вагон на базе модели ЛМ-99К (ТС-79) используется для перевозки грузов и доставки бригад Службы пути к месту путевых работ. Для новогодней инсталляции с вагона демонтирован кран и установлены декоративные украшения.