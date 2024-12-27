Интервью директора Учебно-курсового комбината ГЭТ Данилы Михеева к 88-летию УКК

31 декабря Учебно-курсовому комбинату СПб ГУП «Горэлектротранс» исполняется 88 лет. В прошлом году подразделение получило статус Корпоративного учебного центра ГЭТ. Он является важнейшим звеном единой профориентационной экосистемы предприятия, куда также входят Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ и всесезонный ДОЛ «Зарница». По случаю дня рождения УКК прямо в канун Нового года директор УКК Данила Михеев подвёл итоги года и поделился дальнейшими планами комбината.

- Данила Александрович, Вы руководите Корпоративным учебным центром Горэлектротранса более 2 лет. Какие значимые события и успехи за это время можете отметить?

- Эти два года были богаты на события. Если говорить о недавних новшествах – у нас появилось дистанционное обучение для учеников, которое касается теоретического блока, а также дистанционное обучение для наших коллег-преподавателей транспортных специальностей из других городов. Мы определили для себя новые направления обучения, открыли две новые программы дополнительного профессионального обучения – по взаимодействию с маломобильными пассажирами и по оказанию первой медицинской помощи при ДТП. Кроме этого, провели два субботних Дня открытых дверей, последний из которых стал самым массовым в новейшей истории предприятия. А ещё у нас появился «Детский» учебный трамвай. Для нас это особенная гордость, потому что это первый «умный» учебный трамвай на системе Cognitive Pilot. Внутри он представляет собой учебный класс для детей. Удобные кресла, ремни безопасности. Есть возможность вести занятие прямо по пути на экскурсию. Этот трамвай станет не только отличным транспортом для наших детей из ведомственного профориентационного ДОЛ «Зарница», но и поможет ученикам комбината, ведь они смогут сразу знакомиться с системой когнитива, и как следствие, им будет проще адаптироваться при работе на линии. Раньше мы могли только теоретически подготовиться к взаимодействию с элементами искусственного интеллекта.

- Вы упомянули ноябрьский День открытых дверей, который стал очень заметным событием. Можно ли сделать вывод, что желающих работать на предприятии стало больше?

- На самом деле, к сожалению, не такой высокий процент посетителей Дня открытых дверей остаются у нас учится. Но тут играет роль так называемый урбанистический туризм. Люди с огромным удовольствием, но без окончательного решения о профессии, приходят посмотреть на работу предприятия изнутри, покататься на нашем транспорте, посидеть в водительской кабине, а потом они видят очередные упоминания о нас в СМИ, в социальных сетях, и всё же решают для себя, что хотят стать частью транспортного коллектива. Так что, День открытых дверей – это скорее дополнительный механизм для привлечения кадров. К слову хочу добавить, что в прошлом году мы обучили 185 водителей троллейбуса и 228 водителей трамвая. Это высокие показатели, я бы даже сказал, рекордные.

- На Ваш взгляд, почему растёт количество гостей Дня открытых дверей?

- 9 ноября к нам пришли примерно 160 человек. Это уже второй раз, когда мы организуем это событие в выходной день, в субботу, что, конечно, удобнее для гостей. В последнее время немного изменился формат, мы дали больше свободы посетителям, увеличили доступ к нашему транспорту, теперь можно посидеть в кабинах, ближе познакомиться с функционалом подвижного состава. Для себя отметили, что многие приходят с детьми, и для детей это действительно интересно, судя по очередям к каждой локации, особенно к тренажёрам в учебном классе. Возможно, эти малыши – наши будущие сотрудники (улыбается).

- Вы уже сказали про «новинку» в УКК – дистанционный формат.Как это повлияло на учебную программу и организацию работы?

- Конечно, потребовалось время, чтобы подстроиться под новый формат. Это естественная реакция человека – сначала отторгать всё новое. Но мы нашли ключики к нашим коллегам, помогли перестроиться, подстроить наш учебный материал. Что касается учеников – для них это удобно. На сегодняшний день 45% учеников выбирают дистанционный формат изучения теории.

- Есть мнение, что дистанционный формат снижает качество обучения. Вы с этим согласны?

- Нет, и на это указывают оценки. Первые ученики, которые выбрали «дистанционку», уже сдали промежуточные зачёты перед выходом на учебную практику. У них отличные результаты. Сначала у нас были опасения, что придётся увеличить контроль за учениками – напоминать в чатах, подгонять, отвечать на вопросы, соответственно, рабочий день стал бы ненормированным. Но пока можем отметить, что самодисциплина учеников находится на высоком уровне. Мы и дальше продолжим анализировать по оценкам, успеваемости, времени изучения темы, количеству повторных изучений. На данный момент, можно утверждать, что качество обучения осталось на прежнем уровне.

- А какие ещё особенности учебной программы помогают ученикам качественно и в короткие сроки усвоить информацию?

- На самом деле, мы непрерывно работаем над учебной программой. Наши преподаватели даже вносят свои предложения в проекты Минпросвещения, и к ним прислушиваются. Это объемная работа. Но тут нужно сказать, что не всё всегда складывается по нашим «хотелкам», поскольку ведомства ориентируются и на подвижной состав в других городах, соответственно в учебной программе встречаются устаревшие моменты, которые для нас не совсем актуальны, поскольку у нас самый современный подвижной состав, и мы учеников обучаем работать на современной технике. А в этой учебной программе иногда речь идёт о транспорте, которого у нас больше нет.

- Каждый год на предприятии появляются новые модели трамваев и троллейбусов. Как при таких темпах обновления техники преподавателям удаётся идти в ногу со временем? Ведь им нужно дать ученикам актуальные знания…

- Эти изменения в основном касаются учеников рабочих профессий, которым предстоит обслуживать, ремонтировать подвижной состав. И здесь происходит такая история: вместе с приходом нового транспорта, к нам приезжают представители заводов-изготовителей, и они обучают наставников, которые в дальнейшем обучают учеников. Это такая цепочка. Наша задача, в данном случае, грамотно структурировать работу.

- Данила Александрович, как складывался преподавательский состав? Это – бывшие водители?

- Здесь нужно понимать, что у нас есть педагоги теории, их сейчас 6 человек, и мастера вождения. На данный момент, их порядка 30-35 человек. И, конечно, по требованию законодательства – это бывшие водители. Преподавать практику могут лишь те, у кого, не менее трех лет водительского стажа и, как минимум, пять лет без лишения водительского удостоверения. Некоторые педагоги у нас совмещают преподавательскую деятельность и водительскую – но они понимают, что в случае аварии на линии, больше не смогут преподавать.

- Ученики комбината всегда делятся хорошими впечатлениями о преподавателях: рассказывают о дружественной атмосфере на занятиях, а кураторов называют «мамами». Как удаётся поддерживать такой микроклимат?

- Да, мои коллеги – настоящие фанаты учеников в хорошем смысле слова, практически за каждым они бегают. Но у нас ходит байка, что лучший ученик – этот тот, которого не помнишь (смеётся). Ведь это значит, что он не «косячил». Мастера круглосуточно общаются с ребятами в чатах, ученики знают, что глупых вопросов не существует, есть вопросы незаданные, мы всегда настаиваем, чтобы они спрашивали, что не понятно. В каком-то смысле ученики сами руководят учебным процессом. Поэтому чувствуют себя комфортно: здесь им всегда помогут и подскажут. Но частенько возникают даже комичные ситуации. Дело в том, что многие наши преподаватели – это девушки, они у нас симпатичные, талантливые, умные. А ученики влюбляются и начинают ухаживать. И преподаватели не знают, что с этим делать (смеётся).

- Есть прочное и устоявшееся мнение, что вождению трамвая или троллейбуса проще обучить человека без водительского удостоверения категории B. Но это ведь парадокс. Почему так?

- Лично я с этим утверждением согласен. Но дело не столько в наличии удостоверения, сколько в опыте вождения. Здесь всё просто: если человек уже управляет автомобилем, то у него есть свой стиль вождения, свои привычки, например, резко тормозить, резко трогаться с места. И, конечно, в этом случае приходится переучивать, ведь для нас важна безопасность, плавность движения. Поэтому мы всегда с улыбкой реагируем на взрослых учеников, которые хвастаются 30-летним стажем вождения. Здесь это не играет никакой роли.

- Деятельность УКК, как ключевого корпоративного центра для ГЭТ, выходит за рамки только учебного процесса в его классической форме. В каких направлениях работы задействован УКК, помимо обучения будущих сотрудников Горэлектротранса?

- Как и любое образовательное учреждение, мы участвуем в профориентационной деятельности. К нам на регулярной основе на экскурсию приезжают дети, студенты и взрослые, чтобы познакомиться с работой предприятия. Кроме этого, преподаватели УКК проводят тренинги и для действующих сотрудников Горэлектротранса. Недавно организовали такое занятие для контролёров. Их учили стрессоустойчивости и взаимодействию с людьми в стрессовых ситуациях. Работа у этих сотрудников нервная, пассажиры встречаются разные, ситуации иногда случаются не самые приятные, в ходе тренинга мы проговорили, как можно из таких ситуаций выходить.

Также недавно занимались с молодыми представителями кадрового резерва. Цель предприятия – воспитать из них хороших руководителей, а руководители должны правильно расставлять приоритеты. Помогает в этом в том числе тайм-менеджмент. Соответственно, этому искусству мы обучаем наш кадровый резерв.

Кроме этого, 2024 год объявлен на предприятии годом взаимодействия с маломобильными гражданами. Занятия по взаимодействию с маломобильными у нас проводились и раньше, но в этом году этой теме было уделено большее внимание. Будем продолжать эту работу, следуя девизу «Всем по пути».

- Как проходят такие занятия?

- Горэлектротранс разработал специальные программы для занятий по культуре взаимодействия водителя с маломобильными пассажирами. С начала года их освоили 2114 действующих водителей. Но наилучший эффект в обучении ученики получают от практики. Мы сотрудничаем в том числе с представителями общественной организации инвалидов «Свет Феникса», помогают в обучении наши сотрудники из категории маломобильных – ведущий специалист отдела социальной политики Юрий Кузнецов, эксперт по вопросам создания доступной среды для маломобильных групп населения УИТиИС ГЭТ Иван Бакаидов. Мы приглашаем их в гости, и они ведут занятия, объясняют, как правильно взаимодействовать с инвалидами. Ребята во время занятия также пробуют завезти в салон инвалидное кресло. И действительно в ходе занятий появляется много вопросов у учеников, поэтому встреча по длительности часто выходит за рамки обычного урока. А любознательность ребят радует, значит, они осознают важность этого направления: водитель действительно должен знать, как помочь пассажирам из этой категории. Занятиями наше взаимодействие с маломобильными гражданами не ограничивается. 5 декабря в Университете ГПС МЧС России прошёл футбольный турнир среди инвалидов-колясочников, мы приняли непосредственное участие в его организации, а ученики УКК пришли поддержать игроков и громче всех кричали «кричалки».

- Какие задачи стоят на 2025 год? И к каким целям идет УКК в долгосрочной перспективе?

- Не отходя от вопроса про маломобильных граждан, в следующем году у нас сохранится такая тенденция – мы будем развивать наше взаимодействие. Кроме этого, продолжим развитие дистанционного обучения, как минимум будем продолжать снимать обучающие ролики на подвижном составе, возможно больше будем привлекать наших преподавателей, чтобы они участвовали в съемке лекций, выступали перед камерами. Также нам предстоит открыть две учебные программы: переподготовка с категорий B, С, D, а также переподготовка с водителя трамвая на водителя троллейбуса. Большое внимание уделим техническому обучению. Мы ведь только в прошлом году начали обучать рабочим профессиям прямо на местах, в ремзонах. Теперь планируем работать над повышением грамотности и компетентности наших наставников, которые непосредственно обучают новичков.

- В декабре ежегодно Учебно-курсовой комбинат отмечает не только Новый год, но и свой День рождения, который тоже выпал на 31 декабря. Что хотели бы пожелать коллегам и ученикам в честь двойного праздника?

- Да, в этом году нам исполняется 88 лет. Две бесконечности. Сразу вспоминается фраза героя мультфильма «История игрушек»: «Бесконечность – не предел!» Желаю всем нам безусловно здоровья, ну и новых открытий, потому что всё новое нас мотивирует и стимулирует действовать!

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