«Петербургские магистрали»: вышел в свет итоговый номер газеты за 2024 год

Декабрьский выпуск корпоративной газеты, завершающий год, по традиции посвящён его итогам. Выдержку основных событий обсуждаем в интервью с директором СПб ГУП «Горэлектротранс» Денисом Минкиным. Также публикуем обзор 2024 года в цифрах и фактах. И, конечно, в предновогоднем выпуске поздравляем друг друга с праздниками и строим новые планы.

2024 год можно назвать рубежным для Горэлектротранса. Первый этап программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее» завершён, впереди - реализация её второй части. Также заканчивается действующий договор с городом, в 2025 году работа предприятия переводится на контрактную основу. На фоне этих крупных процессов идёт повседневная жизнь транспортников. О работе под девизом «Всем по пути» поговорили с директором СПб ГУП «Горэлектротранс» Денисом Минкиным.

Закупка подвижного состава, развитие транспортной сети, обновление энергетики и путевого хозяйства ГЭТ, новые направления в деятельности Учебно-курсового комбината, внедрение бережливого производства, профориентационная работа, а также спортивные итоги года – в нашем обзоре 2024 года.

Новогодние трамваи уже на линии. Самое время поздравлять друг друга с наступающим. Праздничное настроение создают читателям традиционный предновогодний конкурс от Троллейбусного парка № 1 «Добрых рук мастерство» и победители городских конкурсов профессионального мастерства-2024.

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