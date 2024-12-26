Троллейбусный парк № 6 рассказал школьникам об опасности «зацепинга»

В петербургском Горэлектротрансе в преддверии новогодних каникул стартовала акция по безопасности движения «Внимание, дети!» В рамках программы акции представители Троллейбусного парка № 6 провели профилактический урок с учениками 6 и 7 классов школы № 158 Калининского района. Школьникам напомнили основные правила безопасного поведения на дорогах, особое внимание уделили проблеме так называемого «зацепинга».

Профилактическое занятие для школьников провели директор Троллейбусного парка № 6 Олег Ипполитов и помощник директора Троллейбусного парка № 6 по безопасности движения Александр Волох. Ребятам рассказали о правилах безопасности на транспорте, напомнили, как правильно пользоваться пешеходным переходом, светофором, читать дорожные знаки.

«Не так давно в соцсетях появился ролик, на котором дети катаются, прицепившись сзади к троллейбусу. Мы решили по горячим следам посетить с профилактической беседой школу, чтобы рассказать ребятам, что подобные шалости могут привести к большой беде. Показали учащимся видеоролики, рассказали о возможных последствиях и об ответственности, которая может наступить. Работу по профилактике безопасности движения мы ведём на системной основе, а проблеме «зацепинга» в преддверии новогодних каникул уделим особое внимание», - сообщил директор Троллейбусного парка № 6 Олег Ипполитов.

Школьники приняли активное участие в обсуждении проблемы, задали транспортникам интересующие вопросы. В завершение беседы ученикам вручили световозвращающие наклейки, которые помогут сделать детей заметными для водителей в тёмное время суток, а также подарили раскраски «Алфавит электротранспорта».