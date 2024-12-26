«Светлячок» отправился на экскурсию вместе со «Светом Феникса»

Фото: Дмитрий Дроздовский

В преддверии Нового года и в рамках объявленного в Горэлектротрансе Года содействия людям с ограниченными возможностями состоялся праздничный рейс, организованный ГЭТ совместно с Региональной общественной организацией инвалидов «Свет Феникса» и администрацией Калининского района. Участники праздничной программы проехали в трамвае-«Светлячке» с экскурсией по северу города.

Праздничная программа началась в Доме молодёжи «Атлант» на улице Руставели, где гостей поздравили представители администрации Калининского района, главный инженер СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак, президент РООИ «Свет Феникса» Александр Чеботару, а также Дед Мороз и Снегурочка.

После участников ожидала поездка на вагоне новогоднего проекта #ВолшебныйТрамвай. Трёхсекционный «Светлячок» проследовал от улицы Руставели до станции метро «Выборгская». Во время новогоднего рейса экскурсовод рассказал о достопримечательностях Калининского и Выборгского районов. Помимо знакомства с интересными и памятными местами участники поездки оценили удобства современного подвижного состава, приспособленного для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Представители Учебно-курсового комбината СПб ГУП «Горэлектротранс» и Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка рассказали участникам поездки о работе, ведущейся в Горэлектротрансе для повышения качества обслуживания маломобильных категорий пассажиров.

«Трамвайная экскурсия сама по себе замечательная, плюс ещё подарки, новогодние поздравления, да и сам #ВолшебныйТрамвай смотрится, конечно, сказочно, особенно вечером! Всем подарили праздничное настроение, а взрослым к тому же было приятно на душе от того, что сделали такой подарок детям, чьи родители сейчас на фронте», - поделился президент РООИ «Свет Феникса» Александр Чеботару.

Напомним, между СПб ГУП «Горэлектротранс» и региональной общественной организацией инвалидов «Свет Феникса» заключено соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение уровня культуры водителей трамвая и троллейбуса и качества обслуживания маломобильных групп населения путем проведения совместных мероприятий. Аналогичное соглашение заключено между РООИ и Международной ассоциацией предприятий городского электрического транспорта.