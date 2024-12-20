В СТТП провели смотр подвижного состава 2024 года поставки и запустили #ВолшебныйТрамвай

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков посетил Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк, где представили трамваи и троллейбусы, поступившие в Горэлектротранс в 2024 году в рамках программы развития «Сохраняя историю, движемся в будущее». Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин также доложил о работе предприятия с маломобильными группами пассажиров и напомнил, что 2024 год объявлен в ГЭТ Годом содействия людям с ограниченными возможностями. Официальная программа завершилась праздничным стартом новогоднего проекта #ВолшебныйТрамвай, который Кирилл Поляков дал совместно с детьми работников Горэлектротранса из ДОЛ «Зарница» и Дедом Морозом.

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Новые трамваи и троллейбусы, поступившие на предприятие в 2024 году, выстроились на новогодней площади Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка. Новинки сопровождали также Детский трамвай и праздничные вагоны проекта #ВолшебныйТрамвай: «Светлячок» на базе «Витязя-М» и «Передвижная станция снеговиков» на базе грузового трамвая.

В СПб ГУП «Горэлектротранс» реализуется программа развития «Сохраняя историю, движемся в будущее», согласно которой в 2022-2028 годах планируется закупить 596 трамваев и 587 троллейбусов. С начала реализации программы заключено 13 государственных контактов на поставку 435 троллейбусов и 340 трамваев. Из них уже получено 341 троллейбус и 267 трамваев, в том числе в 2024 году - 45 новых троллейбусов и 102 трамвая.

В рамках смотра в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке были представлены трамваи «Львёнок» (ПК ТС), Богатырь-М» (ПК ТС), «Невский» (ПК ТС), «Достоевский» (Уралтрансмаш), «Довлатов» (Уралтрансмаш), снегоочиститель ЛМ-99К (ТС-80), электрическая маневровая тяговая машина (ЭМТМ) АНТЕЙ А1.

В трамвае «Достоевский» Денис Минкин доложил Кириллу Полякову о работе, которая проводится с маломобильными группами населения в целях повышения доступности электротранспорта для всех категорий пассажиров. В беседе приняли участие эксперт по вопросам создания доступной среды для маломобильных групп населения Управления информационных технологий и интеллектуальных систем ГЭТ Иван Бакаидов и ведущий специалист отдела социальной политики ГЭТ Юрий Кузнецов.

В троллейбусную экспозицию вошли минский троллейбус АКСМ-32100D производства «Белкоммунмаш» и вологодский троллейбус с увеличенным автономным ходом «Авангард» производства «Транс-Альфа». Как раз такие ТУАХ «Авангард» работают на обновлённом маршруте № 21, трассу которого Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк продлил в направлении жилых кварталов вдоль Суздальского шоссе в марте 2024 года. Это позволило улучшить транспортную доступность для пассажиров со Светлановского, Суздальского, Гражданского проспектов. Ежедневный пассажиропоток обновленного маршрута №21 составляет больше 10 тыс. человек.