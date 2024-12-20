По случаю Дня энергетика Энергохозяйство ГЭТ принимало юных гостей

Фото: Александр Кавуненко

В преддверии Дня энергетика, который отмечается 22 декабря, историческую подстанцию на Карповке посетили её ближайшие соседи - ребята из детского сада № 50. В этом году завершилась реставрация одной из первых городских подстанций для трамвая, что привлекло внимание юных жителей района. Дети не раз спрашивали воспитателей садика, что за красивый дом стоит с ними по соседству на берегу реки, и что находится внутри. Энергетики в свою очередь шутили, глядя из окна на группы детей: «Вон, смена пошла!» После завершения всех организационных дел в связи с реставрацией и возвращения центрального офиса Энергохозяйства на своё постоянное место на Карповке здесь решили – пора знакомиться.

Юных гостей встречали заместитель директора предприятия – начальник Управления по персоналу Горэлектротранса Юлия Баранова и начальник Энергохозяйства ГЭТ Александр Щербань. Ребятам рассказали об истории предприятия и системе энергоснабжения электротранспорта, в доступной форме и на примере оборудования подстанции объяснили, как трамваи и троллейбусы получают необходимый для движения электрический ток.

«Дети спрашивали, когда изобрели ток, что это вообще такое. Я объяснил им, что ток существовал всегда, а впервые описал его учёный Андре-Мари Ампер. Что касается природы электричества, то я вспомнил весеннее интервью газете “Петербургские магистрали” к 90-летию нашей службы, где мне задавали похожий вопрос, и повторил малышам, что ток - это такой рабочий человечек, который бегает по проводу. Он вращает двигатели, освещает нам кабинет, греет нам помещение. Это трудяга, но к нему нельзя притрагиваться, чтобы не мешать работать, иначе он укусит. Мне кажется, ребята всё поняли и заинтересовались ещё больше. Ну, а нам визит малышей подарил отличное настроение и ещё больше зарядил на дальнейшую работу», - рассказал начальник Службы Энергохозяйства СПб ГУП «Горэлектротранс» Александр Щербань.

На память о встрече детям подарили новогодний сувенир: ёлочную игрушку с символикой Энергохозяйства ГЭТ. Знакомство детского сада и Горэлектротранса решено продолжить: в следующем году их ждут в гости в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта.