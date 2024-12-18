Студенты Техникума железнодорожного транспорта ознакомились с бортовым оборудованием «умных трамваев»

Фото: Юлия Никитина

Системная профориентационная работа петербургского Горэлектротранса продолжилась сегодня в Трамвайном парке № 7. Здесь побывали с экскурсией студенты Техникума железнодорожного транспорта, обучающиеся по специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)».

В парк на улице Грибакиных пришли студенты 2, 3 и 4 курсов. Договорённость о таком визите была достигнута в ноябре на встрече с директором СПб ГУП «Горэлектротранс» Денисом Минкиным по итогам практики, которую студенты проходили в ГЭТ в качестве электромехаников по средствам автоматики и приборам технологического оборудования. На этой встрече ребята попросили познакомить их с бортовым оборудованием трамваев, оснащённых системами искусственного интеллекта.

Такое знакомство было решено организовать на площадке Трамвайного парка № 7, в котором завершается реконструкция в рамках программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». Так что помимо «умных» трамваев студенты смогли увидеть, как выглядит современное депо, где обслуживается новая техника.

Экскурсию по участку бортового оборудования провёл начальник ПТО Трамвайного парка № 7 Владислав Пивоваров. Он рассказал студентам об основных узлах и системах, которыми оборудованы трамваи с элементами искусственного интеллекта.

«Когда ребята узнали, что для работы с бортовым оборудованием «умных» трамваев скорее нужен ноутбук, чем молоток, они заметно оживились – чувствуется, что иметь дело с компьютером им нравится больше, чем сидеть с инструментом в траншее под колёсной парой. А некоторые даже поинтересовались, какие в парке есть вакансии прямо сейчас», - рассказал Владислав Пивоваров.

Также большое впечатление на студентов произвела кабина современного трамвая - каждый студент посидел в кресле вагоновожатого и убедился, насколько сложна и интересна начинка «умного» вагона, с которой им предстоит работать после окончания техникума.