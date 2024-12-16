Горэлектротранс встретил первый снегопад в штатном режиме

В первые снежные выходные для обеспечения стабильной работы электротранспорта Горэлектротранс задействовал на линии 10 снегоочистительных вагонов, 2 трактора и 25 единиц техники по очистке стрелок. Всего было очищено 682 стрелки. Также на линии дежурили порядка 70 сотрудников Службы пути, которые в ручном режиме расчищали рельсы. На сложных участках пути вводились ограничения скорости.

При подготовке к снегопаду помимо проведения стандартных инструктажей с линейным персоналом о действиях при снежных заносах Горэлектротранс вывел на борьбу со снегом дополнительную технику, а также персонал, ответственный за принятие экстренных мер на местах.

Уборка снега также была организована на конечных станциях и в местах отстоя подвижного состава. Для расчистки заносов были задействованы спецтехника Службы пути, Аварийно-восстановительной службы Горэлектротранса "Носорог", Автобазы, Энергохозяйства.

Из-за обильного снегопада на отдельных адресах были зафиксированы небольшие задержки в движении трамваев и троллейбусов, однако в целом работа электротранспорта осуществлялась в штатном режиме.



