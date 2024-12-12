За 7 лет троллейбусы с увеличенным автономным ходом перевезли пятикратное население Петербургской агломерации

12 декабря исполняется 7 лет с момента запуска в Санкт-Петербурге первого маршрута, обслуживаемого троллейбусами с увеличенным автономным ходом (ТУАХ) или электробусами с динамической зарядкой. Инновационные троллейбусы благодаря наличию аккумуляторов и возможности проезжать часть пути без подсоединения к контактной сети быстро заняли свою нишу в городе, а маршруты стали обновляться и продлеваться один за одним. Так, только в 2023-2024 гг. Горэлектротранс организовал 6 маршрутов, обслуживаемых ТУАХ. Современный тренд развития ТУАХ в 2024 году анализирует помощник заместителя директора СПб ГУП «Горэлектротранс» по организации перевозок и управлению на транспорте Иван Бешенцев.

В Петербурге функционирует крупнейшая в России маршрутная сеть ТУАХ, включающая уже 15 линий. Примечательно, что именно специалисты петербургского Горэлектротранса были инициаторами создания таких троллейбусов в нашей стране, а Санкт-Петербург стал первым российским городом, где началась постоянная эксплуатация ТУАХ. Это случилось 12 декабря 2017 года в Приморском районе, когда первые ТУАХ вышли обслуживать маршрут №23, продленный по Богатырскому и Шуваловскому проспектам, не оборудованным троллейбусной контактной сетью. Спустя несколько дней ТУАХ появились на маршруте №41, продленном до «Балтийской жемчужины», еще спустя пару месяцев – на маршруте №2, продленном по проспекту Королёва до Глухарской улицы.

За 7 лет сеть разрослась, открыла для себя новые районы и даже методики развития. Вот, например, 21 маршрут, который в этом году был продлён до активно застраивающегося микрорайона «Орловский парк». Жаль, конечно, что по улице Гидротехников его не пустили - но все впереди: уже подготовлен проект продления маршрута в Парголово и изменение трассы маршрута соответственно через улице Гидротехников, которая в настоящее время не обслуживается транспортом.

Также в 2024 году ТУАХ под номером 28 был запущен на Васильевском острове. Это уже второй маршрут такого типа на острове (первый такой маршрут №12 запустили на год раньше). Примечательна история появления данного маршрута: при распределении маршрутов закрытого автобусного перевозчика, бывший автобусный маршрут №47 перешел Горэлектротрансу, который запустил по его трассе троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Такое произошло впервые в истории города, и опыт был по достоинству оценён пассажирами.

За 9 месяцев 2024 года (январь-сентябрь), 13 старых маршрутов и 2 новых успели перевезти до 35 млн. пассажиров, что в 5 раз превышает население Санкт-Петербурга с пригородами. В лидерах – маршруты с пассажиропотоком от 2 млн человек – в основном те, что работают в деловых кварталах либо активно застраиваемых окраинных районах: №№ 32, 46 - в Красносельском районе, №№2, 23 – в Приморском, № 43 - в Калининском, Красногвардейском и Невском, №12 – в Василеостровском, Адмиралтейском и Центральном районах (по трассе бывшего популярного трамвайного маршрута №5). Доля перевозок на ТУАХ составляет треть от всего пассажиропотока троллейбусов ГЭТ, а каждый второй маршрут в первой троллейбусной десятке – это линии, обслуживаемые ТУАХ.

Чем хорош ТУАХ? Практически всем. Во-первых, маневренность. Она у него высокая благодаря возможности отключения от контактной сети. ДТП на пути или оперативное изменение маршрута? Не вопрос, если аккумулятор заряжен более чем на 80% - пожалуйста. Во-вторых, равномерное энергопотребление. ТУАХ не требуется долго стоять на конечной станции, чтобы заряжаться. Он может заряжаться в движении - динамическая подзарядка делает нагрузки на энергетическую инфраструктуру минимальной (по принципу капельной зарядки в смартфоне), а эффективность – максимальной: в часы пик не придется терять лишние минуты, простаивая на зарядке, ТУАХ может сразу после окончания маршрута развернуться и поехать в обратную сторону. В этом заключается третье преимущество ТУАХ - экономия времени пассажиров, ожидающих на остановке. И аккумулятор ему требуется меньшего размера, чем у классического электробуса, что обеспечивает его дешевизну и облегчённую процедуру утилизации.

Но есть у ТУАХ и нюансы, которые связаны с текущим этапом развития этого вида транспорта. Из-за привязанности к контактной сети он не может обслуживать районы, находящиеся в радиусе нескольких км от ближайшей контактной сети. В настоящее время они решаются увеличением ёмкости аккумуляторов, но процесс этот сложный и постепенный. Поэтому, так или иначе, в долгосрочной перспективе резерв маршрутов для обслуживания ТУАХ логично закончится, и для дальнейшего развития троллейбусного движения в городе потребуется продлевать существующие участки контактной сети. Это во много раз дешевле, чем продлевать трамвайную линию, но все же составляет инфраструктурные затраты. А ведь её ещё необходимо обслуживать и своевременно обновлять.



Также есть вопросы, связанные с планированием развития. Так, на данный момент в генеральном плане Санкт-Петербурга отсутствует информация о развитии объектов троллейбусной инфраструктуры - депо, линий, подстанций, ОРП. Поэтому информация о развитии троллейбусной сети не может на этапе проектирования обсуждаться с жителями, и основные недостатки в организации движения приходится исправлять уже после запуска маршрута по продленной за счет технологии автономного хода трассе. Зато такие сюрпризы - это всегда неожиданно и приятно для жителей районов, где появляются линии ТУАХ.



Но, так или иначе, на сегодняшний день в Горэлектротрансе есть все компетенции для грамотного и рационального развития ТУАХ, к тому же большинство важных внутригородских направлений на настоящий момент ими уже обслуживается. Сейчас развитие ТУАХ концентрируется на новых районах. Несомненно, развитие ТУАХ будет продолжено, и мы, я надеюсь, станем самым троллейбусным городом мира, обогнав наконец Пекин. На сегодняшний день мы являемся троллейбусной столицей Европы. Желаю удачи всем сотрудникам предприятия, кто оказывает деятельное участие в развитии ТУАХ, а также тем, кто разрабатывает новые технологии в части аккумуляторов и энергетических систем. С праздником всех вас!

Также по теме: