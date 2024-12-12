ТУАХам – 7 лет: как развивалась маршрутная сеть с приходом «новинки»

12 декабря 2017 года на улицах Петербурга появился новый вид транспорта – троллейбусы с увеличенным автономным ходом или электробусы с динамической зарядкой (профессиональное название). Первые маршруты ТУАХ повезли пассажиров по проспектам Приморского района, не оборудованным троллейбусной контактной сетью, а также в «Балтийской жемчужине». Сегодня в Петербурге функционирует крупнейшая в России маршрутная сеть ТУАХ из 15 линий, 6 из которых – новые, открывшиеся в 2023-2024 годах. Нынешняя протяженность маршрутной сети ТУАХ составляет почти 196 км. Пассажиров обслуживают 289 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые эксплуатируются во всех 5 троллейбусных парках Горэлектротранса (включая Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк). В совокупности все маршруты ТУАХ перевозят в среднем почти 166 тыс. пассажиров ежедневно.

2017 год

Маршрут №23

Продление маршрута №23 вошло в транспортную историю Петербурга. Первыми пассажирами нового вида транспорта стали жители Приморского района. 12 декабря 2017 года троллейбусы впервые выехали на Богатырский и Шуваловский проспекты – на адреса, где нет троллейбусной контактной сети. Жители новостроек получили новую транспортную связь до метро. Уже через месяц пассажиропоток обновленного маршрута №23 по сравнению с его предыдущим вариантом вырос в 10 раз. Впоследствии, в 2021 году, маршрут №23 был еще дважды продлен за счет технологии увеличенного автономного хода и дотянулся обоими концами с одной стороны до Арцеуловской аллеи, а с другой - до станции метро «Старая деревня».

Протяжённость маршрута: 13,35 км.

На автономном ходу: 9,7 км.

Ежедневный пассажиропоток: 20,4 тыс. человек.

Троллейбус следует:

Арцеуловская аллея - Комендантский пр. - Комендантская пл. - Гаккелевская ул. - Богатырский пр. - Шуваловский пр. - ул. Оптиков - Торфяная дорога.

Маршрут №41

Троллейбусный маршрут №41 на юге города продлили через несколько дней после запуска первых ТУАХ на 23-м маршруте. 27 декабря 2017 года ТУАХи поехали по новой трассе – до микрорайона «Балтийской жемчужины», следуя от Ленинского проспекта, по пр. Героев до ул. Адмирала Черокова. Таким образом, инновационный транспорт связал новостройки Красносельского района со станцией метро «Кировский завод».

Протяжённость маршрута: 12 км.

На автономном ходу: 5,7 км.

Ежедневный пассажиропоток: 7,2 тыс. человек.

Троллейбус следует:

ул. Васи Алексеева - пр. Стачек - ул. Зенитчиков - пр. Маршала Жукова - Ленинский пр. - пр. Героев - ул. Адмирала Трибуца - Петергофское шоссе. В обратном направлении по ул. Адмирала Черокова.

2018 год

Маршрут №2

Маршрут №2 был продлен в Приморском районе в двухмесячную годовщину пуска здесь первых троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Электробусы с динамическим зарядкой появились на маршруте №2 12 февраля 2018 года. ТУАХ отсоединяется от контактной сети на улице Уточкина, далее следует на автономном ходу по проспекту Королёва до Глухарской улицы. Вновь под контактную сеть инновационные троллейбусы возвращаются у станции метро «Комендантский проспект».

Протяжённость маршрута: 13,2 км.

На автономном ходу: 3,75 км.

Ежедневный пассажиропоток: 17,5 тыс. человек.

Троллейбус следует:

Ул. Шаврова - Комендантский пр. - Комендантская пл. - ул. Уточкина - пр. Королёва - Глухарская ул.

Маршрут №17

Первый маршрут в центре города, на котором появились ТУАХ. С 30 мая 2018 года троллейбусы с увеличенным автономным ходом обслуживают маршрут №17, стартующий от Казанского собора. Это позволило частично освободить Казанский собор – памятник архитектуры мирового значения – от контактной сети электротранспорта, а также спрямить трассу маршрута: теперь троллейбусы следуют по Казанской улице без заезда в переулок Тюленина, что позволило сэкономить время пассажиров.

Протяжённость маршрута: 13,3 км.

На автономном ходу: 2,7 км.

Ежедневный пассажиропоток: 9,4 тыс. человек.

Троллейбус следует:

Казанская ул., Гороховая ул., Загородный пр., Московский пр., Благодатная ул., Новоизмайловский пр., пл. Конституции, Краснопутиловская ул., Варшавская ул., ул. Галстяна, ул. Костюшко.

Маршрут №18

27 августа 2018 года на маршруте №18 появились ТУАХ. Возможности увеличенного автономного хода позволили усилить транспортную связь между железнодорожной станцией Ручьи и станицей метро «Лесная».

Ранее 18-й маршрут работал только по будням, соединяя железнодорожную станцию Ручьи со станцией метро «Новочеркасская». На линию выходило пять троллейбусов. В обновлённом виде трасса незначительно сократилась (с 10 до 9 километров по оси улиц), при этом возможности автономного хода позволяют электробусам с динамической зарядкой доехать по проспекту Маршала Блюхера, который не оборудован контактной сетью, до станции метро «Лесная».

Протяжённость маршрута: 8,85 км.

На автономном ходу: 2,9 км.

Ежедневный пассажиропоток: 6,2 тыс. человек.

Троллейбус следует:

Ул. Руставели - Пискарёвский пр. - пр. Мечникова - Кондратьевский пр. - пр. Маршала Блюхера - Кантемировская ул. - пл. Академика Климова.

Маршрут №43

С 3 сентября 2018 года изменилась трасса троллейбусного маршрута № 43, который продлён до станций метро «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко». Выход на маршрут № 43 электробусов с динамической зарядкой позволил создать новую транспортную связь сразу между тремя районами: Калининским, Красногвардейским и Невским.

Протяжённость маршрута: 17 км.

На автономном ходу: 5,85 км.

Ежедневный пассажиропоток: 15,2 тыс. человек.

Троллейбус следует:

от к/ст «Река Оккервиль» на автономном ходу по ул. Дыбенко, пр. Большевиков, ул. Коллонтай, Клочкову пер., пр. Пятилеток, Российскому пр. (обратно: по Российскому пр., пр. Пятилеток, пр. Большевиков), Российскому путепроводу, далее под контактной сетью троллейбуса – по Индустриальному пр., ш. Революции, пр. Металлистов, Кондратьевскому пр., Минеральной ул., Арсенальной ул., ул. Комсомола, пл. Ленина до к/ст «Боткинская улица».

2019 год

Маршрут №32

15 августа 2019 года ТУАХ начали обслуживать обновленный маршрут №32 и поехали до самой западной части Ленинского проспекта, где делают три правых поворота и один левый: на Балтийский бульвар, улицу Маршала Казакова, проспект Героев, затем – на Ленинский проспект.

Троллейбус №32 стал первым общественным транспортом, регулярно курсирующим до Балтийского бульвара.

Протяжённость маршрута: 9,1 км.

На автономном ходу: 3,7 км.

Ежедневный пассажиропоток: 17,6 тыс. человек.

Троллейбус следует:

Троллейбусный проезд - Ленинский пр. - Балтийский бул. - ул. Маршала Казакова - пр. Героев.

2020 год

Маршрут №47

16 марта 2020 года маршрут троллейбуса №47 продлили до станции метро «Московская», вследствие чего он стал длиннее в три раза. Обновлённая трасса создала новую транспортную связь Фрунзенского и Московского районов.

Протяжённость маршрута: 9,9 км.

На автономном ходу: 5,35 км.

Ежедневный пассажиропоток: 1,7 тыс. человек.

Троллейбус следует:

М. Балканская ул., Будапештская ул., ул. Ярослава Гашека, Балканская пл., ул. Ярослава Гашека, М. Балканская ул., ул. Димитрова, Белградская ул., пр. Славы, ул. Типанова, ул. Ленсовета, ул. Типанова (северный проезд).

Маршрут №46

Девятый по счету ТУАХ появился в Петербурге 16 ноября 2020 года. Обновленный маршрут №46 проходит в том числе и по новому участку проспекта Ветеранов: от улицы Пионерстроя до железнодорожной платформы Сергиево, где нет троллейбусной контактной сети. У жителей новостроек в районе Новосергиево появилась быстрая связь со станциями метро «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект» и железнодорожными станциями Ленинский проспект и Сергиево.

Протяжённость маршрута: 13,7 км.

На автономном ходу: 5 км.

Ежедневный пассажиропоток: 25,4 тыс. человек.

Троллейбус следует:

Троллейбусный проезд - Ленинский пр. - ул. Зины Портновой - пр. Ветеранов - пр. Будённого.

2023 год

Маршрут №42

19 июня 2023 года после трехлетнего перерыва возобновил свою работу троллейбусный маршрут № 42. Работу маршрута приостановили с 1 апреля 2020 года на период неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Через три года он вернулся в новом виде: технология автономного хода позволила продлить трассу до Московского вокзала.

По Лиговскому проспекту троллейбус проходит по обособленной полосе для общественного транспорта, где сейчас пролегают трамвайные и автобусные маршруты – это первый опыт совместного использования в городе обособленного транспортного коридора сразу тремя видами общественного транспорта.

Протяжённость маршрута: 11,95 км.

На автономном ходу: 3,4 км.

Ежедневный пассажиропоток: 4,3 тыс. человек.

Троллейбус следует:

к/ст «ж/д ст. Сортировочная» по Маневровому проезду, пр.Славы, Пражской ул., ул.Фучика, Бухарестской ул., Волковскому пр., наб.реки Волковки, Расстанному пер. (обратно по Камчатской ул., Касимовской ул.), Днепропетровской ул., Курской ул. (обратно по Обводному каналу), Лиговскому пр. до к/ст «Московский вокзал».

Маршрут №12

Датой «рождения» ТУАХ №12 считается 30 октября 2023 года. В этот день троллейбусы впервые поехали по Благовещенскому мосту через Театральную улицу к Тульской улице. Маршрут огибает сразу три района Петербурга: Василеостровский, Адмиралтейский, Центральный.

Протяжённость маршрута: 16,7 км.

На автономном ходу: 9,4 км.

Ежедневный пассажиропоток: 10,6 ты. человек.

Троллейбус следует:

к/ст «Улица Кораблестроителей» - Наличная ул. - Малый пр. В.О. - Гаванская ул. - Средний пр. В.О. - 8-я и 9-я линия В.О. - наб. Лейтенанта Шмидта - Благовещенский мост - пл. Труда - наб. Крюкова канала (обратно: по ул. Труда) - ул. Глинки - пр. Римского-Корсакова - Никольская пл. - Садовая ул. - Гороховая ул. - Загородный пр. - Владимирский пр. - Литейный пр. - Кирочная ул. (обратно: по Кирочной ул., Потемкинской ул., ул. Чайковского, Литейному пр.) - Суворовский пр. - Лафонская ул. - ул. Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской ул., Суворовскому пр.) - к/ст «Тульская улица».

Маршрут №50

15 ноября 2023 года трассу троллейбусного маршрута №50 продлили по проспекту Авиаконструкторов к новым жилым кварталам на Глухарской и Плесецкой улицах. Здесь отсутствует контактная сеть, а вот потребность в общественном транспорте к метро требовала новых решений.

Технология автономного хода позволила продлить существующий маршрут №50 и улучшить транспортное обслуживание жителей Приморского района, соединив кварталы новостроек со станциями метро «Комендантский проспект» и «Пионерская».

В ноябре 2024 года Горэлектротранс подвёл первые итоги работы обновлённого маршрута.

Протяжённость маршрута: 13,3 км.

На автономном ходу: 3,85 км.

Ежедневный пассажиропоток: 9,6 тыс. человек.

Троллейбус следует:

от к/ст «Тихорецкий проспект» по Политехнической ул., ул. Курчатова, ул. Жака Дюкло, Светлановскому пр., Светлановской пл., пр. Испытателей, Коломяжскому пр., пр. Королева, пл. Сикорского, ул. Уточкина, Комендантской пл. Комендантскому пр., Шуваловскому пр., пр. Авиаконструкторов (обратно: Плесецкой ул., Нижне–Каменской ул., Глухарской ул., пр.Авиаконструкторов) до к/ст «Плесецкая улица».

Маршрут №9

Троллейбусы маршрута №9 вышли на обновленную трассу 25 декабря 2023 года в преддверии дня рождения Троллейбусного парка №2, к которому он относится. Изменения в маршруте позволили обеспечить прямую троллейбусную связь с ближайшей станцией метро «Приморская». Часть маршрута, действующую в Петроградском районе, продлили до станции метро «Петроградская».

Протяжённость маршрута: 12,3 км.

На автономном ходу: 5,8 км.

Ежедневный пассажиропоток: 6,8 тыс. человек.

Троллейбус следует:

к/ст «Улица Кораблестроителей» - Наличная ул. – Новосмоленская наб. – мост Кораблестроителей – ул. Кораблестроителей – Мичманская ул. – Морская наб. – Прибалтийская пл. – ул. Кораблестроителей – ул. Нахимова – Наличная ул. – Малый пр. В.О. – наб. Макарова – Тучков мост – Большой пр. П.С. – пр. Добролюбова – пер. Талалихина – пер. Нестерова – Б. Пушкарская ул. – Ординарная ул. – Левашовский пр. – пл. Шевченко – Каменноостровский пр. (обратно: Каменноостровский пр. – Большой пр. П.С. – Тучков мост) – ст. м. «Петроградская».

2024 год

Троллейбус №21

4 марта 2024 года троллейбусную маршрутную сеть продлили в направлении жилых кварталов вдоль Суздальского шоссе. Обслуживает пассажиров на этой территории ТУАХ №21. В связи с изменениями маршрута, улучшилась транспортная доступность для пассажиров со Светлановского, Суздальского, Гражданского проспектов. Им стало удобнее добираться до станции метро «Проспект Просвещения».

Протяжённость маршрута: 22,5 км.

На автономном ходу: 8,3 км.

Ежедневный пассажиропоток: 10,2 тыс. человек.

Троллейбус следует:

к/ст «Светлановский пр.» - Суздальский пр. – Гражданский пр. – Северная пл. – Гражданский пр. – пр. Непокорённых – пл. Мужества - Политехническая ул. – Тихорецкий пр. – Северный пр. – пр. Художников – пр. Просвещения – ул. Хошимина – ул. Композиторов – Суздальский пр. – Суздальское шоссе – Орлово-Денисовский пр.

Троллейбус №28

Этот маршрут получил автономный ход 21 сентября 2024 года и стал 15-м по счету в маршрутной сети ТУАХов. Трассу следования полностью обновили и перенесли на Васильевский остров. Благодаря автономному ходу троллейбусы впервые поехали мимо станции метро «Василеостровская» по Среднему проспекту. Маршрут удобен в том числе и для студентов: трасса соединяет несколько учебных корпусов СПбГУ со станциями метро «Приморская» и «Василеостровская».

Протяжённость маршрута: 8,75 км.

На автономном ходу: 4,4 км.

Ежедневный пассажиропоток: 2,8 тыс. человек.

Троллейбус следует: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по Наличной ул., ул. Кораблестроителей, Новосмоленской наб., далее по Наличной ул., Малому пр. В.О., 8-9-ой линии В.О., Среднему пр. В.О., Кадетской линии - 1-ой линии В.О., Университетской наб., Менделеевской линии до к/ст «Университет» (обратно: по Менделеевской линии, Биржевому проезду, Менделеевской линии).

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