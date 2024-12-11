В Горэлектротрансе выбрали лучших слесарей по ремонту подвижного состава

В петербургском Горэлектротрансе состоялся второй конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии “слесарь по ремонту подвижного состава”». В соревновании, которое прошло в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке, приняли участие молодые профессионалы из всех 10 трамвайных и троллейбусных парков Петербурга. Интересно, что из шести призовых мест ровно половину выиграли хозяева площадки.

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Конкурс слесарей по ремонту подвижного состава состоял из теоретического и практического этапа. В ходе первого этапа конкурсанты должны были ответить на ряд вопросов, касающихся их профессиональных компетенций, а также показать свои знания в области безопасности и охраны труда.

Практический этап предусматривал по два отдельных параллельных испытания для слесарей по троллейбусу и их коллег по трамваю. Конкурсанты должны были продемонстрировать навыки ежедневного обслуживания подвижного состава, т.е., проверить работоспособность транспортного средства, а также найти неисправности, «спрятанные» организаторами. Интересно, что и на троллейбусе, и на трамвае были «спрятаны» разные неисправности. В ходе другого задания трамвайщикам нужно было снять и установить пневматический распределитель привода дверей, а на троллейбусе – совершить замер люфта рулевого управления. Все эти конкурсные действия отлично знакомы работникам депо - они ежедневно выполняют их в ходе своих рабочих смен.

По результатам теоретического и практического этапов были определены победители.

Трамвай

1 место: Иван Баринов, Трамвайный парк № 1.

2 место: Никита Сичкарук, Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк.

3 место: Евгений Приходько, Трамвайный парк № 8.

слева направо: Иван Баринов, Никита Сичкарук, Евгений Приходько

Троллейбус

1 место: Антон Распопов, Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк.

2 место: Денис Коваленко, Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк.

3 место: Александр Пампушкин, Троллейбусный парк № 3.

слева направо: Антон Распопов, Денис Коваленко, Александр Пампушкин

После подведения итогов конкурса победители пообщались по горячим следам. Антон Распопов рассказал, что пришёл в профессию 2 года назад после получения среднего профессионального образования, а сейчас параллельно работе заочно получает высшее образование в СПбГАСУ - учится на инженера по технической эксплуатации. К технике смолоду демонстрирует самый профессиональный подход: даже проезжая в троллейбусе в качестве пассажира, прислушивается к работе систем, «сканируя» на слух возможные неисправности.

«Волнение, конечно, было, - рассказывает о конкурсе Антон. - На теории вроде бы сказали, что можно не спешить, а я сижу, смотрю, ребята уже сдают. Ладно, думаю, ускорюсь (улыбается). А на практике десяти минут вполне хватило, чтобы не спеша каждый элемент осмотреть, протянуть, даже два раза. Вспомнить, не забыл ли что, в случае чего – вернуться, доделать. Но для меня вообще не было проблем, так как я делал это каждый день по работе».

В отличие от Антона Распопова, Иван Баринов – профессионал со стажем: работает в ГЭТ без малого 10 лет, пришёл в Трамвайный парк № 1 по рекомендации своего соседа.

«На конкурсе сложности особой не было, потому что для меня это всё повседневная работа. Я работаю в заявочной бригаде, и выполняю всё - начиная от салона до тележек. В основном это заявки от линейных водителей». Как и золотой призёр по троллейбусу, Иван Баринов даже в свободное от работы время обязательно прислушивается к работе трамвая: «Допустим, если разболтана тормозная колодка, вполне по звуку можно определить. Или эллипс на колёсах. Ну или просто обращаешь внимание на какие-нибудь трещины, или если дверь как-то не так закрывается, как должна», - говорит Иван.

Добавим, что конкурс профессионального мастерства слесарей по ремонту подвижного состава проводится с целью освоения и распространения передовых приёмов труда, повышения квалификации и мастерства слесарей по ремонту подвижного состава. Ещё одна важная задача – повышение престижа рабочих профессий среди молодёжи.