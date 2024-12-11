Мастер производственного обучения вождению трамвая Артём Алексеев к 88-летию УКК

В преддверии 88-летия Учебно-курсового комбината Горэлектротранса продолжаем рассказывать о его преподавателях. Сегодня в рубрике «Учителя на транспорте» знакомимся с мастером производственного обучения вождению трамвая Артёмом Алексеевым. Он рассказал, почему пришел в УКК ГЭТ, что ему дает общение со студентами, каким должен быть хороший водитель и хороший преподаватель, а также что его увлекает вне работы.

Артём Алексеев преподает в Учебно-курсовом комбинате уже почти 7 лет. В УКК перешёл с должности начальника маршрута, до этого трудился водителем трамвая. Обучение студентов практическому вождению на трамвае и является его ключевой задачей в качестве мастера производственного обучения в УКК ГЭТ. В этом деле Артему Алексееву помогает терпимость и уважение к студентам.

«Необходимо ежедневно и ежечасно тренировать в себе понимание, учиться искать точки соприкосновения с теми, кого ты призван учить. Это, знаете, как в школе: всегда нужно понять своего ученика и найти к нему подход. Вот такие же навыки нужны и здесь. Также нужно прислушиваться к тому, что ребятам необходимо, уловить, чего им не хватает», - рассуждает мастер производственного обучения вождению трамвая Артем Алексеев.

По словам Артёма, к студентам всегда необходимо прислушиваться, потому что они иногда говорят какие-то вещи, о которых ты сам мог не догадываться и которых ты просто прежде не знал. Это дает новый толчок к саморазвитию, самообразованию. К тому же, постоянный контакт с учениками дает понимание, какие проблемы в усвоении материала у них возникают и как построить урок так, чтобы им было легче.

«Вы знаете, очень приятно видеть, когда твой ученик начинает расти над собой. Ты закладываешь в него маленький фундамент и потом смотришь, как он начинает развиваться. Это очень круто. Правда, к сожалению, не у всех это получается, но многие справляются. Например, они с третьего класса на второй класс повышаются, потом могут на первый, а потом ребята, я смотрю, и уже руководящие должности получают. То есть они настолько себя начинают стимулировать в этой работе, что мне за них становится очень радостно, и я с легким сердцем продолжаю нести знания другим ребятам. Я люблю им рассказывать, что у меня есть знаменитые ученики, вот они так выросли, чтобы ребят замотивировать. Я хочу им таким образом показать, что никогда не надо останавливаться, всегда нужно расти над собой, нужно требовательно к себе относиться, нужно ставить цели впереди, ведь без цели никуда не сдвинешься», - делится своим опытом Артем Алексеев.

О своих учениках преподаватель рассказывает как об очень разных людях, у каждого свой жизненный и профессиональный опыт. В профессиональной практике Артёма Алексеева даже был водитель из Эстонии. Взаимодействие с ним было интересным для мастера УКК ГЭТ: он узнал, как обстоят дела с общественным транспортом в другой стране и какие там действуют правила перевозок.

Секрет успеха водителя электрического транспорта Артём Алексеев емко формулирует в следующий принцип: постоянное стремление к росту и работа над собой. Он считает, что необходимо обязательно ставить далеко идущую цель и идти к ней, потому что совершенству нет предела. Учиться, учиться и еще раз учиться – вот залог успеха. Идеальный же водитель – это собранный и внимательный водитель. Он всегда должен быть в тонусе, всегда должен быть бдительным и смотреть абсолютно за всем, ибо управление подвижным составом – так или иначе монотонная работа, которая притупляет внимание.

Помимо профессиональных компетенций Артём – очень разносторонний и активный человек. В свободное от работы время он вместе с супругой обучается игре на гитаре, приучает ребенка к музыке. Для него это отличное хобби, объединяющее всю семью, которое позволяет отвлечься от работы. Раньше он занимался бегом, и хотя пока взял паузу, продолжает мечтать о том, чтобы пробежать европейский марафон, так как петербургский и московский уже пробежал.

В преддверии Дня рождения УКК и Нового года своим коллегам Артём Алексеев желает обязательно верить в себя, в свои силы, ставить перед собой большие цели, и чтобы работа для них была не только средством заработка, но и источником вдохновения, творчества и профессионального роста. Также он желает своим товарищам хороших учеников, легких дорог, развития, и обязательно совершать добрые дела, ведь без них никуда. А своим ученикам мастер пожелал владеть тонкостями своей работы, знать правила дорожного движения, быть внимательными, собранными, изучать и знать весь подвижной состав, весь город. Ну и, конечно же, быть чуткими и внимательными к своим пассажирам и не оставлять ни в коем случае никого в беде. Ну, и не забывать своих наставников.



