Восстановлена стандартная схема движения трамваев и троллейбусов на Московском проспекте

Трамваи №№29, 43 и троллейбусы №№24, 26 вернулись на свои привычные трассы после 9-месячного перерыва в связи с работами на сетях коммуникаций в рамках строительства Широтной магистрали скоростного диаметра. Движение электротранспорта по Московскому проспекту у дома №135 восстановлено в штатном режиме. Трамваи за год здесь перевозят порядка 4 млн человек.

В целях сохранения трамвайной связи для жителей района Горэлектротранс применил технологию разворота с помощью трамвайного съезда в районе будущей ШМСД, а на линию выпустил двухкабинные трамваи челночного типа. Благодаря этому удалось сохранить работу трамвайного маршрута №29, правда в сокращенном виде – он следовал до метро «Электросила», не доезжая нескольких остановок до Трамвайного парка №1.

С 1 декабря трамвайное движение на участке было восстановлено. Маршрут №29 работает по своей постоянной трассе, также на линию вернулся трамвай №43, который на период работ был закрыт.

Суммарный пассажиропоток двух этих трамвайных маршрутов за 2023 год составил порядка 4 млн человек: 1,2 млн пассажиров перевез трамвай №29 и 2,8 млн пассажиров – трамвай №43. Среднемесячный пассажиропоток в 2023 году составил 96,4 тыс. пассажиров на маршруте №29 и 233,1 тыс. пассажиров на маршруте №43.

Трамваи

С 1 декабря трамвайное движение на Московском проспекте осуществляется в штатном режиме.

Трамваи следуют (с 1 декабря):

№29: ул. Ленсовета - Авиационная ул. - Московский пр.;

№43: Балканская пл. - ул. Ярослава Гашека - Купчинская ул. - ул. Димитрова - Бухарестская ул. - ул. Салова - Благодатная ул. - Московский пр. - пл. Московские ворота.

Троллейбусы

В период работ на Московском проспекте изменения действовали и для троллейбусов. Благодаря эксплуатации троллейбусов с увеличенным автономным ходом три троллейбусных маршрута следовали по своим постоянным трассам, это троллейбусы №№ 15, 17, 44. Они проезжали участок проведения работ на автономном ходу.

А вот маршруты троллейбусов №24 и №26 были изменены. С 1 декабря они также вернулись на свои постоянные трассы.

Троллейбусы следуют (с 1 декабря):

№24: Звёздная ул. - пр. Космонавтов - Бассейная ул. - пр. Юрия Гагарина - Кузнецовская ул. - Московский пр. - пл. Московские ворота;

№26: проезд к ж.-д. станции Сортировочная - пр. Славы - пр. Космонавтов - Бассейная ул. - пр. Юрия Гагарина - Кузнецовская ул. - Московский пр. - пл. Московские ворота.