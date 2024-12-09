Новогодняя программа Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ

Наступает самая чудесная пора в году: время, когда сбываются все самые заветные желания. Главное – загадывать их в нужном месте. Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта как раз в числе таких мест. Здесь в ожидании Нового года запускают серию праздничных экскурсий, на которых можно загадать желание у новогодней ёлочки. В декабре ЭВК ГЭТ проведет 8 тематических экскурсий, чтобы гости могли погрузиться в атмосферу волшебства самого главного праздника в году среди старинных трамваев и троллейбусов.

Для организованных детских групп Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ подготовил обзорные экскурсии-знакомства с раритетной коллекцией. На них обещал заглянуть Дед Мороз, чтобы поздравить юных любителей транспорта у новогодней ёлки. Затем ребята отправятся в небольшое путешествие на ретротрамвае по территории старинного Василеостровского трамвайного парка.

Экскурсии пройдут:

18 декабря - в 11:00;

19 декабря - в 11:00 и 13:00;

20 декабря - в 10:00 и 12:00;

21 декабря - в 11:30;

26 декабря - в 11:00 и 13:00.

Для посещения Экспозиционно-выставочного комплекса необходима предварительная запись по телефону: +7 (981) 980-01-93 (в рабочие часы ЭВК, среда-воскресенье, с 10:00 до 18:00).

Также, по традиции, в этом году на линейных маршрутах появятся трамваи проекта #ВолшебныйТрамвай. Петербургский Горэлектротранс каждый год украшает пассажирские трамваи, которые как «светлячки» или «большие ёлочные игрушки» выполняют главную новогоднюю миссию – создают добрую праздничную атмосферу на петербургских магистралях.



