Трамвайчик к Новому году: на мастер-классе в Стрельне изготовили ЛМ-68М

Водитель Трамвайного парка №3, преподаватель кружка по моделированию трамваев и троллейбусов в Аничковом дворце Сергей Старцев провел открытый мастер-класс «Знакомство с легендарной Машкой». В эту субботу в фронтовом филиале Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ в Стрельне встретились 15 любителей транспорта самых разных возрастов. На мастер-классе они познакомились с линейкой ленинградских трамваев, узнали их историю и собрали из бумаги модель трамвая ЛМ-68М, который за наличие литеры «М» в наименовании называют «Машкой». Программе выходного дня предшествовал пятничный рейс на детском трамвае для учеников Сергея Старцева из Аничкова дворца.

Для проведения мастер-класса Сергей Старцев сделал картонные заготовки, чтобы люди с разным опытом подготовки смогли в финале унести домой готовую модель, сделанную своими руками. Для этого Сергей продумал, как объяснить участникам методику сборки моделей, чтобы было легко и понятно всем. В этом ему помог многолетний опыт преподавания в кружке по моделированию в Аничковом дворце. В итоге наставническое мастерство не подвело, и каждый смог похвастаться картонным трамвайчиком собственного изготовления. Масштабы картонных «Машек» составили 1:87 - 17 см в длину, 6,5 см в высоту и 3 см в ширину.

«Мастер-класс прошел отлично, модели получились у всех, а это не всегда так бывает. Участникам удалось собрать все аккуратно, они остались довольны своим результатом. Это то, чего я и хотел. В конце мастер-класса, для того, чтобы показать участникам, что в моделировании можно идти еще дальше, я запустил специально принесенные для этих целей модели вагонов ЛМ-68М и серии «Х» по овалу рельсов колеи 16,5 мм. Они выполнены из других материалов и имеют возможность двигаться. Это произвело большое впечатление на гостей мастер-класса, потому что они даже и не думали, что собственноручно собранная модель может быть ходовой», - делится впечатлениями автор мастер-класса, водитель трамвая Сергей Старцев.

И дети, и взрослые были увлечены сбором легендарного трамвая ЛМ-68М и рассказами Сергея Старцева о ленинградских вагонах. Правда, некоторые участники пришли уже подготовленными: знали историю модели ЛМ-68М и могли ответить на вопрос, почему ее прозвали «Машкой». Мастер-класс в Стрельне стал ещё одним пунктом программы проекта «По Оранэле в Стрельну».

Накануне Сергей Старцев провел экскурсию для ребят, которые уже хорошо освоили моделирование – это участники его кружка в Аничковом дворце. Во время поездки на детском трамвае он рассказал об экспериментальных вагонах ЛВС-89 и ЛВС-93 и много любопытных историй о трамвайной сети Санкт-Петербурга.