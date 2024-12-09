Старшекурсников техникума «Автосервис» пригласили на работу в Горэлектротранс

Студентам выпускных курсов техникума «Автосервис» рассказали о профессиях Горэлектротранса. Сотрудники Управления по персоналу СПб ГУП «Горэлектротранс» приняли участие в профориентационном «Дне карьеры» и пригласили молодых транспортников на работу.

Представители Горэлектротранса посетили техникум «Автосервис», где встретились со старшекурсниками по направлению подготовки «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов». По завершению обучения выпускники получат профессию «мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля».

Начальник сектора по набору персонала Ольга Меньшикова и начальник сектора по развитию и обучению персонала Светлана Пашковская рассказали молодым транспортникам, какие специальности востребованы в Горэлектротрансе и преимуществах трудоустройства на старейшее транспортное предприятие Петербурга – с богатыми традициями, насыщенной корпоративной жизнью и амбициозными задачами современной программы развития предприятия.

Конечно, рассказали и о бонусах для выпускников. Обладатели статуса молодых специалистов и молодых рабочих смогут получить материальную поддержку в виде единовременной выплаты при трудоустройстве, к ежегодному отпуску, а также по итогам работы за год. Немаловажно, что у ребят, которые нацелены на развитие и вступят в кадровый резерв ГЭТ, появится возможность получить высшее образование по профильным для предприятия направлениям.

Наряду с бонусами все сотрудники Горэлектротранса приглашаются к активному участию в корпоративной жизни предприятия – в спортивных и культурных мероприятиях. А самые деятельные и коммуникабельные могут вступить в Молодёжный совет ППО ГУП «Горэлектротранс».

После презентаций работодателей на «Дне карьеры» будущие выпускники смогли задать вопросы представителям организаций и подробнее обсудить условия трудоустройства по их профессии.

Представители Горэлектротранса обратили внимание студентов не только на возможность трудоустроиться на предприятие после завершения обучения, но и пройти практику в структурных подразделениях ГЭТ.