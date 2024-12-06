Сотрудничество с маломобильными пассажирами петербургского Горэлектротранса выходит на уровень МАП ГЭТ

Международная ассоциация предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) и Региональная общественная организация инвалидов «Свет Феникса» подписали соглашение о сотрудничестве. Встреча состоялась в Экспозиционно-выставочном комплексе Горэлектротранса. Здесь также продемонстрировали стандарты обслуживания маломобильных пассажиров на электротранспорте, которым водителей обучают в Учебно-курсовом комбинате СПб ГУП «Горэлектротранс». Образцовый показ обслуживания инвалидов-колясочников провёл мастер производственного обучения вождению трамвая УКК ГЭТ Айрат Бикчантаев при помощи эксперта по вопросам создания доступной среды для маломобильных групп населения УИТиИС ГЭТ Ивана Бакаидова.

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Как правильно оказать помощь инвалиду-колясочнику или человеку с нарушениями речи при посадке-высадке в городской трамвай? Только на первый взгляд достаточно специальной аппарели в трамвае и оборудованной площадки в салоне для коляски. На самом деле тема правильной помощи гораздо глубже и сложнее. Так, первое, что необходимо сделать водителю, выходя на помощь колясочнику – улыбнуться. Это позволит снизить стресс и чисто человеческие переживания маломобильного пассажира, что его посадка в трамвай требует отдельного времени водителя и других пассажиров. Также не следует задавать вопросов, требующих развернутого ответа: лучше такие, на которые можно ответить утвердительным или отрицательным кивком головы.

Встреча в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ с подписанием соглашения на уровне МАП ГЭТ стала вторым днём программы, которая открылась накануне в Университете МЧС с футбольного турнира «Всем по пути» для инвалидов-колясочников.

«В сентябре аналогичное соглашение организация «Свет Феникса» подписала с Горэлектротрансом. Сегодня мы подписываем соглашение более высокого уровня, потому что Международная ассоциация предприятий городского электрического транспорта включает в себя примерно 150 предприятий ГЭТ, в том числе трамвайные и троллейбусные заводы по всей стране. Это очень важно, потому что наше сотрудничество мы масштабируем и расширяем на производителей. Мы должны формировать технические задания в интересах инвалидов, и делать это на этапе производства техники. Думаю, что наш уникальный опыт может быть интересен и автотранспортным предприятиям, поскольку никто ещё не выводил взаимодействие с инвалидами на такой уровень», - рассказал президент МАП ГЭТ, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

2024 год в петербургском Горэлектротрансе объявлен Годом содействия людям с ограниченными возможностями. Цель нового соглашения – продолжить с той же интенсивностью эту важную работу, которая не является ограниченной по времени и отражает главный принцип ГЭТ, выраженный в лозунге «Всем по пути».

«Сотрудничество с общественными организациями инвалидов мы начали лет 10-15 назад, и я прекрасно понимаю, что наш транспорт должен быть безусловно удобен для всех. А человек, скажем так, не страдающий каким-либо видом ограничения, просто не понимает, как какие-то вещи должны быть сделаны. Тем и ценно соглашение, что это прямой контакт с людьми для того, чтобы в решении ежедневных задач, тем, вопросов Ассоциации в части городского электрического транспорта по всей стране не ошибаться и приходить к правильным решениям технического и организационного плана» - отмечает важность совместной работы исполнительный директор МАП ГЭТ Владимир Фёдоров.

«Человек с инвалидностью - это человек лишённый надолго или на всю свою жизнь части своего здоровья. Многим из нас каждый день этой жизни даётся порой очень тяжело, в меру своего физического и духовного состояния. И нам всем в повседневной жизни в большей или меньшей степени требуется посторонняя помощь: близких или ваша. Поэтому для нас очень важно подписание соглашения, которое предусматривает такую помощью на системной и профессиональной основе», - рассказал президент РООИ «Свет Феникса» Александр Чеботару.

Что касается Санкт-Петербурга, то о нюансах взаимодействия с маломобильными пассажирами водители Горэлектротранса узнают ещё на этапе получения профессии в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ.