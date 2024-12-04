Горэлектротранс, Университет ГПС МЧС и РООИ «Свет Феникса» провели футбольный турнир для инвалидов-колясочников

Громче всех поддерживали игроков футбольного турнира «Всем по пути» болельщики от Учебно-курсового комбината Горэлектротранса. И это неудивительно: УКК ГЭТ в своей повседневной деятельности занимается подготовкой водителей трамваев и троллейбусов, в том числе к профессиональной помощи маломобильным пассажирам. Именно специалисты УКК и выступили организаторами турнира. Его цель – популяризовать важность перемещения по городу на общественном транспорте для людей с ограниченными возможностями, которые живут активной социальной жизнью и нуждаются в доступной транспортной услуге. Участие в турнире «Всем по пути» приняли члены клуба «Паралимпик».

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Спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями в преддверии 88-летия Учебно-курсового комбината Горэлектротранса, который реализует 6 различных образовательных направлений, включающих работу с маломобильными. Гостевой футбольный турнир состоялся в Университете ГПС МЧС России и стал поводом для дальнейшего достижения трехсторонних договоренностей о совместных учениях по эвакуации маломобильных пассажиров при нештатных ситуациях на транспорте.

СПб ГУП «Горэлектротранс» в целях повышения безопасности на транспорте и практической отработки действий спасателей сотрудничает с Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России с 2020 года, когда было подписано двухстороннее соглашение о сотрудничестве. Новое партнерство ГЭТ с Региональной общественной организацией инвалидов «Свет Феникса» обнаружило ряд важных вопросов при предоставлении транспортной услуги, в их числе алгоритмы спасения инвалидов-колясочников при нештатных ситуациях на транспорте. На открытии турнира с приветственным словом к участникам обратились заместитель начальника Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России Александр Шанин, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и президент РООИ «Свет Феникса» Александр Чеботару.

Денис Минкин рассказал об опыте совместной работы предприятия с маломобильными группами населения, помимо базовых технических аспектов, это, например, ещё курс улыбки для водителей электротранспорта. На улыбку и вежливость прежде всего обращают внимание маломобильные пассажиры при посадке в общественный транспорт.

«Мы в последнее время стали очень активно общаться с представителями малоподвижных групп населения или тех, которых, к сожалению, Бог зацепил иными какими-то проблемами, и обнаружили, что нам вместе очень интересно. Вместе мы можем придумать какие-то идеи, какие-то затеи на транспорте. Конечно, в первую очередь для того, чтобы было легко ездить всем. От коллег, которые на колясках, мы очень много идей впитали и очень много неглупых мыслей услышали, и начали с того, что мы в Горэлектротрансе стали принимать на работу людей с ограниченными возможностями. И не потому, что нам это предписано, а потому, что мы от них слышим важные вещи для нашей работы» - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Директор Горэлектротранса в качестве памятного приза вручил участникам турнира мяч от футбольного клуба «Зенит» с автографами именитых футболистов.

Справка:

На базе Учебно-курсового комбината СПб ГУП "Горэлектротранс" (организаторы турнира) на постоянной основе занимаются обучением водителей основам оказания правильной помощи маломобильным гражданам, в том числе проводятся обучающие курсы с участием инвалидов.

В Корпоративном учебном центре ГЭТ разработана программа повышения квалификации "Оказание ситуационной помощи на транспорте", согласованная Санкт-Петербургской городской организацией Всероссийского общества инвалидов, введены предметы «Культура обслуживания» и «Организация движения трамваев (троллейбусов)», а также для каждой группы учеников организованы теоретические и практические занятия по работе с маломобильными пассажирами.

Более того, УКК ГЭТ реализует 6 различных образовательных направлений по повышению квалификации для линейных водителей, включающих такие дисциплины как «Алгоритм взаимодействия с группой маломобильных граждан», «Обеспечение доступной среды для маломобильной группы населения», «Действия водителей во время посадки-высадки пассажиров. Рекомендации по взаимодействию с маломобильными пассажирами» и т.д. Занятия проводятся в трамвайных и троллейбусных парках, обучение по этим программам с начала 2024 года прошли 2114 действующих водителей.