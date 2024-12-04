121 год «командиру блокадного трамвая» Михаилу Сороке

На фото: Михаил Сорока на служебном автомобиле



4 декабря – памятная дата в истории городского электрического транспорта Ленинграда – Санкт-Петербурга. В этот день в 1903 году родился Михаил Хрисанфович Сорока, начальник Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома в годы войны и блокады. Благодаря его личным и деловым качествам движение трамвая в осаждённом городе было восстановлено в кратчайшие сроки после того, как удалось наладить энергоснабжение контактной сети. Возвращение пассажирского трамвая на маршруты 15 апреля 1942 года стало неоценимой помощью для измученных голодом и холодом ленинградцев, которые стали называть Сороку «командиром блокадного трамвая».

Интересно, что изначально Михаил Сорока не планировал связывать свою жизнь с трамваем. После окончания Ленинградского электротехнического института он готовился стать специалистом по электрификации судов, портов и береговых сооружений. Однако в 1935 году решением партии Сорока неожиданно для себя был направлен в Трамвайно-троллейбусное управление Ленгорисполкома, где сначала стал заместителем начальника Энергохозяйства, затем - директором трампарка имени Калинина (ныне – Трамвайный парк № 5). А в 36 лет он был назначен на должность начальника ТТУЛ.

Когда началась война, Михаилу Сороке не было ещё и сорока лет. Молодому руководителю пришлось решать сложнейшие задачи: в тяжелейших условиях блокады обеспечивать перевозку пассажиров и грузов, поддерживать хозяйство в рабочем состоянии, спасать от холода и голода трудовой коллектив. Например, Михаил Сорока договорился об организации в гостинице «Октябрьская» пансионата для истощённых работников ТТУЛ, на предприятии работали специальные обходные бригады, которые посещали коллег, давно не появлявшихся на работе, и кого ещё можно было спасти, определяли в пансионат. Выручало сотрудников ТТУЛ и собственное валяльное производство.

Михаил Сорока (второй справа) и директор трампарка им. Леонова Михаил Шпиллер (первый справа)

Помимо организации повседневной работы ТТУЛ Михаил Сорока участвовал в важных проектах, среди которых прокладка высоковольтного кабеля по дну Ладоги («Кабель жизни») и разработка проекта троллейбусной линии по ладожскому льду. По воспоминаниям коллег, иногда рабочий день Сороки продолжался 24 часа, а его служебный автомобиль - чёрную «эмку» - можно было увидеть в самых разных концах Ленинграда. Главной же заслугой Михаила Сороки является восстановление движения трамвая. Регулярное трамвайное движение прекратилось в Ленинграде 8 декабря 1941 года. Спустя всего 3 месяца был запущен грузовой трамвай, а 15 апреля на улицы блокадного города вновь вышел пассажирский трамвай.



Об этих героических страницах истории напоминает памятник Блокадному трамваю на проспекте Стачек, открытый в 2007 году на выезде из Трамвайного парка № 8. Идея установки памятника принадлежит Михаилу Сороке. А в апреле 2023 года в Петербурге была открыта мемориальная доска М.Х. Сороке. Она появилась на доме 9-13 по 8-й Советской улице, где Михаил Сорока жил с 1938 по 1990 гг. и откуда уходил руководить блокадным трамваем. С тех пор в памятные даты транспортники приносят сюда цветы. Ещё одна традиция – вручение во время Акций памяти на Пискарёвском мемориальном кладбище студентам Учебно-курсового комбината Горэлектротранса книги Михаила Сороки «Фронтовой трамвай», благодаря которой будущие водители трамвая и троллейбуса приобщаются к героической истории предприятия.