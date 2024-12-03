Раритетные элементы контактной сети показывает Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ

Фото: Михаил Черныш

Подвесы для прямых и кривых участков пути, для стрелочных слияний проводов можно увидеть в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ. Здесь до 30 декабря проходит художественная выставка «Бегущие по проводам», которую логично дополнили исторические подвесы контактной сети петербургского трамвая. Элементы инфраструктуры, которые находятся над головами горожан и как правило не привлекают внимания, оказывается несут в себе уникальную историческую информацию, главное уметь её декодировать.

Подвесы для прямых и кривых участков пути, представленные на выставке, могут посоперничать по надёжности и долговечности непосредственно с раритетными трамваями. Многие из элементов контактной сети относятся к началу прошлого века и являются техническими артефактами истории трамвайного Санкт-Петербурга. Например, чугунный подвес для первой очереди трамвая 1907-1908 года, чугунные, латунные и стальные подвесы первой четверти и второй половины ХХ века. Несмотря на свой солидный возраст, это были очень прочные и надёжные конструкции: некоторые экспонаты до недавнего времени являлись действующими элементами контактной сети, были заменены в процессе её обновления и сохранены энтузиастами истории транспорта.

«Контактная сеть городского транспорта - одна из самых загадочных городских сущностей. Подобно матёрому шпиону, она у всех на виду, но почти никем не замечаема. А меж тем контактная сеть - уникальный временной сейф, ведь некоторые её элементы несут свою вахту над улицами города с дореволюционных времён. В рамках ведущийся сейчас масштабной реконструкции инфраструктуры электротранспорта с улиц демонтируются подвесы, которым порой сто и более лет. Мы стараемся отыскивать и сохранять подобные раритеты. Ведь эти чугунные и латунные детали с клеймами английских заводов помнят La Belle Époque и империю, Революцию и Гражданскую войну, индустриализацию и урбанизацию 30-х, войну и блокаду, энтузиазм 60-х и бурление 90-х. Много ли на улицах города подлинных столетних раритетов, не утративших аутентичность в череде бесконечных реставраций и капремонтов? А непрерывно проработавших 115 лет? И захватывает дух, когда осознаёшь, что ты держишь в руках чугунный кусок самой Истории. Теперь возможность прикоснуться к овеществлённой истории есть и у вас», - рассказывает историк транспорта, волонтёр ЭВК ГЭТ Михаил Черныш.

Выставка «Бегущие по проводам» продлится в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ до 30 декабря. Познакомиться с раритетными элементами контактной сети можно в рамках работы выставки по стандартному билету по предварительной записи в часы работы ЭВК ГЭТ (среда-воскресенье, 10:00-17:00).