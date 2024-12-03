Горэлектротранс принял участие в Бетанкуровском международном инженерном форуме

2 декабря сотрудники СПб ГУП «Горэлектротранс» под руководством директора предприятия Дениса Минкина посетили в качестве почетных гостей Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, где в эти дни проходит VI Бетанкуровский международный инженерный форум. В этом году он посвящен 215-й годовщине со дня основания Университета и транспортного образования России. Деловую программу продолжила праздничная трамвайная поездка по городу. В торжественном рейсе приняли участие преподаватели и студенты.

Петербургский Горэлектротранс поздравил Университет путей сообщения в днем рождения вуза. Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин всегда подчеркивает важность и продуктивность взаимодействия ГЭТ с ПГУПС, которое закреплено официальным соглашением о сотрудничестве. Так, работники Горэлектротранса имеют возможность получить высшее образование, а выпускники - гарантированное трудоустройство на предприятие. Также идёт совместная научная работа, представители Горэлектротранса разрабатывают темы дипломных работ для профильных специальностей ПГУПС и принимают участие в государственной экзаменационной комиссии. Студенты проходят в Горэлектротрансе производственную практику, посещают ГЭТ с техническими экскурсиями, в том числе знакомятся с процессом организации транспортного обслуживания непосредственно в трамвайных и троллейбусных парках. Ученые ПГУПС участвуют в работе двух научно-технических советов: Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта и петербургского Горэлектротранса.

Программа форума-2025 года включала торжественное открытие передовой инженерной школы «ИСКРА», созданной для разработки интеллектуальных систем управления железнодорожным транспортом. Далее состоялось пленарное заседание «Высокоскоростная железнодорожная магистраль Петербург — Москва: вызовы, решения, кадры», в котором принял участие директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Деловая часть сменилась вечерней концертной программой в «Аврора-Холле» для студентов и преподавателей ПГУПС. В качестве транспорта они традиционно выбрали трамвай, чтобы добраться до второй площадки форума.

Напомним, Бетанкуровский международный инженерный форум проводится в честь великого ученого и инженера Августина Бетанкура, благодаря деятельности которого был учрежден Институт корпуса инженеров путей сообщения (нынешний ПГУПС).

Форум продлится до 8 декабря. По итогам его работы будет издан сборник научных трудов, в который войдут работы сотрудников Горэлектротранса.