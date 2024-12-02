«Петербургские магистрали»: вышел в свет ноябрьский номер газеты

В ноябре-декабре самое время для «энергетического выпуска». Служба Энергохозяйства досрочно стала главным источником новостей, ещё до наступления Дня энергетика. На отреставрированной исторической подстанции на Карповке губернатор Петербурга Александр Беглов провёл совещание о выполнении программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». Также в Энергохозяйстве губернатору доложили о новых подстанциях 2024 года. Далее рассматриваем в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ «временной сейф», как назвал раритетные элементы контактной сети историк транспорта Михаил Черныш. Для водителей предлагаем знакомство с любопытной архивной публикацией о работе на линии, которая до сих пор воспринимается удивительно современно.

Сразу три крупных объекта Энергохозяйства Горэлектротранса подготовлены к началу эксплуатации в 2024 году: тяговая подстанция № 2 на набережной Карповки (объект культурного наследия), модульная подстанция № 91 на ул. Руставели, подстанция № 8 на ул. Жукова, образующие обновлённый «энергетический треугольник» для энергоснабжения сразу 14 маршрутов на севере города. Подробнее об этих объектах рассказывает в интервью начальник Службы Энергохозяйства Александр Щербань.

Форму Горэлектротранса представили в Музее железных дорог России на Модном дефиле по случаю Дня работника транспорта. В дефиле от ГЭТ отразили историю и современность старейшего предприятия наземного общественного транспорта в нашем городе. Продемонстрировали форму вагоновожатого 1907 года и современные комплекты повседневной и представительской формы водителей.

В рубрике «Библиотека ГЭТ» публикуем памятку по культуре обслуживания, разработанную вагоновожатым-передовиком, ветераном войны и труда, хранителем музея трампарка им. Володарского Николаем Павловичем Кроминым…40 лет назад. Удивительно точный и актуальный текст: если не знать дату его публикации, то можно подумать, что памятка разработана в наши дни профессиональным психологом.

Обновлённый в 2024 году трамвайный маршрут № 36, вернувший своё историческое наименование «Оранэла» (Ораниенбаумская электрическая линия), получил награду. СПб ГУП «Горэлектротранс» совместно с Музеем Оранэлы стали лауреатами Всероссийской туристской премии «Маршрут года». По итогам конкурса проект «По Оранэле в Стрельну» заняла второе место в номинации «Лучший военно-исторический маршрут».

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