Студентов ПГУПС пригласили строить карьеру в Энергохозяйстве ГЭТ

Начальник Службы Энергохозяйства СПб ГУП «Горэлектротранс» Александр Щербань побывал с профориентационным визитом в Петербургском государственном университете путей сообщения Петра Великого. Он рассказал студентам об истории предприятия и его развитии, современных проектах Энергохозяйства ГЭТ и рассказал о карьерных возможностях для выпускников ПГУПС.

Участие во встрече приняли студенты 3 и 4 курсов специалитета «Электроснабжение железных дорог». Знакомство со Службой Энергохозяйства началось с фильма к 90-летию службы, которое отмечалось в этом году, а также с видеопрезентации новых подстанций Энергохозяйства, подготовленных к началу эксплуатации в 2024 году.

Александр Щербань рассказал студентам об истории предприятия через призму электроснабжения городского электрического транспорта, а также о программе развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». Одной из важных её составляющих является программа «Энергия», предусматривающая реконструкцию объектов Энергохозяйства.

«Я постарался рассказать, какие масштабные, я бы даже сказал, революционные изменения происходят сейчас на нашем предприятии в рамках программы развития. И Горэлектротрансу сейчас очень нужны молодые профессионалы, которые будут на "ты" с новейшими технологиями транспортной отрасли. Надеюсь, у меня получилось зажечь в них этот интерес», - поделился начальник Службы Энергохозяйства СПб ГУП «Горэлектротранс» Александр Щербань.

Также со студентами пообщался начальник ПТО Энергохозяйства Роман Рудников - выпускник ПГУПС 2015 года. Он рассказал на своём примере о возможностях карьерного роста в Горэлектротрансе для молодых специалистов. Так, Роман Рудников пришёл в ГЭТ 8 лет назад инженером вагона-лаборатории контактной сети и со временем дорос до начальника Производственно-технического отдела Энергохозяйства.

Кроме того, гости из Энергохозяйства рассказали, что Горэлектротранс предоставляет студентам университета возможность прохождения производственной и преддипломной практики. Это предусматривает соглашение о сотрудничестве между предприятием и вузом. В этом году студенты ПГУПС проходили такую практику на тяговых подстанциях Энергохозяйства. Отдельная работа ведётся по линии студенческих отрядов. Вот уже 7 лет бойцы студотряда «Путеец» выбирают для прохождения летнего трудового семестра Службу пути ГЭТ.

Напомним, что в этом году в Горэлектротрансе появилась новая форма сотрудничества с учебными заведениями – дуальное обучение. Его проходят студенты Академии транспортных технологий на базе Трамвайного парка № 5 и Энергохозяйства.





Дуальное обучение на объектах кабельной и контактной сети