Замминистру транспорта РФ Дмитрию Баканову доложили о тестировании в трамваях оплаты проезда по геолокации

На данный момент в Петербурге в тестировании системы оплаты по геолокации задействованы 12 оснащенных Bluetooth-метками трамваев на маршруте №24. Трамвай №24 совершил сегодня презентационный рейс с участием заместителя министра транспорта РФ Дмитрия Баканова и председателем Комитета по транспорту Валентина Енокаева, об особенностях петербургской версии проекта доложил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Для технологии оплаты проезда по геолокации в Петербурге обеспечена интеграция с программными средствами оплаты разового проезда СПб ГУП «Горэлектротранс» и с АСУ ГПТ «Организатора перевозок». Это позволяет пассажиру совершать платеж непосредственно во время поездки и без взаимодействия со штатными валидаторами, что удобно в случае полного салона пассажиров.

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Технология оплаты проезда с помощью сопоставления данных о местонахождении пассажира и транспортного средства предусматривает возможность оплаты проезда с использованием только мобильного и реализуется с помощью мобильного приложения «Транспорт+» разработки ООО «Датапакс». Уникальность проекта в Петербурге заключается в полной интеграции с уже существующими городскими системами оплаты (сервер обработки разовых платежей, сервер контроля оплаты проезда). При этом контроль оплаты проезда выполняется штатными средствами кондуктора или контролера.

При посадке в трамвай у пассажира в телефоне высвечивается номер маршрута и бортовые номера ближайших трамваев, пассажир выбирает тот, в котором он находится, и нажимает кнопку «Оплатить» - на этом процесс заканчивается, рассказал Денис Минкин.

«Важно, что он при этом не сходит с места, не прорывается через людей, чтобы дотянуться до валидатора на поручне. Это удобно, комфортно и, на мой взгляд, уважительно по отношению к пассажиру. Поэтому тут все просто. Второй момент - технологический, важный для нас как для эксплуатирующей организации: размер вложений. Вся модернизация оплаты происходит на уровне телефонного приложения, и это не наши затраты. Оборудование внутри трамвая – элементарно и минимально. Это очень дешево по сравнению с бесконечной модернизацией системы СЭКОП, которую мы сейчас используем», - поясняет директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Заместитель Министра транспорта РФ Дмитрий Баканов напомнил в свою очередь, что тестирование системы оплаты по геолокации было одной из тем, обсуждаемых на стратегической сессии "Цифровизация транспортной отрасли Петербурга. Новые возможности, вызовы, достижения", которая проходила летом в Троллейбусном парке №1 СПб ГУП «Горэлектротранс». Тогда были озвучены планы о проведении тестирования этого способа оплаты в Петербурге осенью 2024 года. По итогам будет принято решение о масштабировании проекта в Петербурге.

При геооплате в Петербурге отсутствуют безакцептное списание денежных средств с пассажира, сбор и систематизация данных о перемещении пассажира без согласия пассажира, списание денежных средств в конце дня по результатам всех поездок.

Отметим, что технология также внедрена в Твери, Ярославле, Рыбинске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Казани.

Принцип оплаты проезда по геопозиции в Петербурге