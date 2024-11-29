Студентам СПбГАСУ рассказали о перспективах работы в ГЭТ

Представители петербургского Горэлектротранса побывали с профориентационным визитом в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете. Студентов 4 курса, обучающихся по специальности «Техносферная безопасность», пригласили на преддипломную практику и дальнейшее трудоустройство. После окончания вуза ребята станут экологами и специалистами по охране труда.

Начальник сектора по набору персонала ГЭТ Ольга Меньшикова выступила перед студентами с презентацией о предприятии, рассказала о различных бонусах и возможностях для молодых сотрудников (специалистов), перспективах после трудоустройства, а также о системе кадрового резерва, благодаря которой молодые транспортники могут построить успешную карьеру. Ребятам рассказали также и о насыщенной корпоративной жизни Горэлектротранса, о Молодёжном совете Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс», корпоративном конкурсе «Быть здоровым легко» и других традициях предприятия.

В свою очередь начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности Горэлектротранса Наталья Королёва рассказала будущим коллегам о специфике работы отдела, о том, какие трудовые обязанности и перспективы ждут выпускников, ответила на вопросы студентов о написании дипломных работ.

Для продолжения знакомства с Горэлектротрансом ребят пригласили на экскурсии в Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта, а для более углублённого изучения предприятия – в трамвайные и троллейбусные парки.

Напомним, между Горэлектротрансом и Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом заключено соглашение о сотрудничестве. В его рамках студенты посещают парки с профориентационными экскурсиями, а представители Горэлектротранса в свою очередь участвуют в Днях карьеры СПбГАСУ. Кроме того, кадровые резервисты ГЭТ имеют возможность получать в стенах вуза высшее образование.