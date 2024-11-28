Горэлектротранс стал почётным гостем на конференции студотрядов ПГУПС

Главный инженер СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак и начальник Службы пути Олег Востриков приняли участие в отчётной конференции Штаба студотрядов Петербургского государственного университета путей сообщения. На сцене вуза были подведены итоги летнего трудового семестра. Бойцы студотряда «Путеец» ежегодно работают монтёрами пути на объектах Горэлектротранса.

В течение летнего трудового семестра-2024 бойцы студотряда «Путеец» в составе 12 человек работали монтёрами пути 2 и 3 разрядов на третьей дистанции Службы пути. Также студенты трудились в Трамвайном парке №5 и в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке. Результаты по традиции обсудили на встрече с директором СПб ГУП «Горэлектротранс» Денисом Минкиным накануне 1 сентября.

По итогам трудового сезона студент ПГУПС Андрей Свердлов был принят на постоянную работу на предприятие в должности мастера путевых работ. Семь новичков отряда параллельно с трудовой деятельностью прошли дистанционное обучение в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ и получили профессию монтёра пути.

На отчетной конференции, которая прошла накануне в ПГУПС, командиры студотрядов выступили с презентациями о проделанной работе. Среди слушателей докладов были представители администрации вуза и почётные гости из организаций, где велась работа отрядов.

Первый проректор – проректор по учебной работе ПГУПС Пётр Рыбин вручил бойцам «Путейца» благодарственные письма за добросовестный труд и значительный вклад в развитие студенческих отрядов, отметив важность и актуальность этого направления внеучебной деятельности.

Студенческий отряд «Путеец» существует на базе вуза с 2017 года. На протяжении семи лет студенты ПГУПС осваивают все виды путевых работ на объектах Горэлектротранса: выправку пути в профиле, регулировку и разгонку зазоров, рихтовку и перешивку пути, одиночную смену элементов верхнего строения пути и многое другое.

Напомним, между Горэлектротрансом и вузом заключено соглашение о сотрудничестве. В его рамках студенты проходят на предприятии практику, а представители ГЭТ участвуют в Государственной аттестационной комиссии, круглых столах и ярмарках вакансий ПГУПС. Кроме того, нынешние сотрудники Горэлектротранса получают в университете высшее профильное образование.