7 декабря Горэлектротранс проведет в Стрельне открытый мастер-класс по моделированию трамваев

Мастер-класс по моделированию «Знакомство с легендарной «Машкой» от водителя Трамвайного парка №3 Сергея Старцева пройдёт в фронтовом филиале Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ в Стрельне, 7 декабря, в 11:00. Посетить его могут все желающие, для этого необходима лишь предварительная запись по телефону: +7-981-980‑01‑93 (в рабочие часы ЭВК, среда-воскресенье, с 10:00 до 18:00). Преподаватель кружка по моделированию в Аничковом дворце, водитель туристического трамвая Сергей Старцев вместе с гостями соберет из картона модель трамвая ЛМ-68М, которую за наличие литеры «М» в названии прозвали «Машкой». Участники мастер-класса подробнее узнают о технических особенностях модели и её истории. Мастер-класс проводится в рамках проекта Горэлектротранса «По Оранэле в Стрельну».

Справиться с задачей по моделированию своего трамвая смогут как взрослые, так и дети. Сергей Старцев заранее соберет образец из картона, а также сделает заготовки – развернутые модели, напечатанные на чертежной бумаге. Затем он наглядно объяснит, как правильно вырезать и сложить заготовку из бумаги, сложить детали и склеить их клеем ПВА, чтобы в итоге получилась модель трамвая в масштабе 1:87, а это примерно 17 см в длину, 6,5 см в высоту и 3 см в ширину.

«Модели будут прямоугольные, они собираются хорошо, их реально за короткое время достаточно аккуратно собрать. Заготовки для них я на принтере дома печатаю, они будут разноцветные в развернутом виде. Я надеюсь, что у всех, кто будет участвовать, получится что-то сделать максимально приближенное к реальности и получить от этого удовольствие. Я бы хотел, чтобы людям понравился результат их труда, и у них получилась аккуратная модель, похожая на трамвай. Я знаю это чувство, когда в первый раз собираешь что-то из бумаги и у тебя получается. Я помню его из детства, эту эйфорию ни с чем не перепутать и никогда не забыть», - планирует работу на мастер-классе Сергей Старцев.

Детское увлечение впоследствии переросло для Сергея Старцева в выбор профессии водителя трамвая, но и моделирование он не оставляет: за плечами уже 15-летний опыт участия в различных профильных выставках. Свою первую картонную модель он собрал еще в 5 классе. Картонный трамвайчик был оснащен двигателем и мог ездить по рельсам колеи 16,5 мм, несмотря на то, что у него были картонные колеса. Для того, чтобы они вращались, юный конструктор встроил в модель медные оси.

Конечно, любовь и навыки к моделированию не возникли из ниоткуда: дедушка Сергея тоже был поглощен этим увлечением, поскольку старался сделать из картона для внука реалистичные игрушки. В его коллекции были домики, разнообразный транспорт – все, что поддавалось сборке. Внук подхватил эстафету и продолжил увлечение на качественно новом уровне. Сергей Старцев уже два года ведет кружок моделирования электротранспорта в городском Дворце творчества юных в Аничковом дворце.

Мастер-класс является новым пунктом программы в проекте «По Оранэле в Стрельну», правда, пока проводится без трамвайной экскурсии по Стрельнинской линии. Гости мастер-класса смогут познакомиться с моделями ленинградских трамваев, узнать их конструкцию, историю и сделать своими руками похожую на оригинал модель. Мастер класс нацелен на аудиторию от 7 лет.

Мастер-класс по моделированию трамвая ЛМ-68М

«Знакомство с легендарной «Машкой»

Дата и время: 7 декабря в 11:00.

Адрес: конечная станция трамвайного маршрута №36 «Поселок Стрельна», фронтовой филиал Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ.

Как доехать: на трамвае №36.

Обязательна предварительная запись по телефону: +7 981 980‑01‑93 (в рабочие часы ЭВК, среда-воскресенье, с 10:00 до 18:00).

! Обращаем ваше внимание, что трамвайной экскурсии по Стрельнинской линии в день мастер-класса не будет.



